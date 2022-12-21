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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

537 yıllık Hatuniye Camisi, restorasyona alındı

DHA

537 yıllık Hatuniye Camisi, restorasyona alındı


Fatih YILMAZ/ TOKAT, (DHA)TOKAT'ta, Osmanlı Padişahı 2'nci Bayezid'in annesi Gülbahar Hatun adına, 1485'te yaptırılan Hatuniye Camisi, Tokat Vakıflar Bölge Müdürlüğü'nce restorasyona alındı. 'Meydan Camisi' olarak da bilinen, kesme taş mimarisine sahip tarihi yapı, yaklaşık 1 yıl sürecek restorasyon çalışması sonrası yeniden ibadete açılacak.
Kent merkezinde bulunan Hatuniye Camisi, Osmanlı sultanlarından 2'nci Bayezid'in annesi Gülbahar Hatun adına, 1485 yılında yaptırıldı. Cami Meydan Mahallesi'nde geniş alan üzerinde yer alan cami, halk arasında 'Meydan Camisi' olarak da biliniyor. Kesme taştan inşa edilen Hatuniye Camisi'nde ana mekan üzerinde tek minare ve 6 sütundan oluşan 5 kubbeli son cemaat yeri bulunuyor. Hatuniye Camisi'nin Selçuklu tarzı stalaktitler ile işlenmiş mermer portalı ve kündekari tekniğinde yapılmış ahşap kapı kanatları, dikkat çekiyor. Ayrıca şadırvana su sağlayan tarihi su terazisi ise cami bahçesinde yer alıyor. İbadete kapatılan tarihi cami, Tokat Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından restorasyona alındı. 
'GÜZELLİĞİ DAHA DA ORTAYA ÇIKACAK'
Tarihi camideki restorasyonun 1 yılda tamamlanacağını belirten AK Parti Tokat Milletvekili Mustafa Arslan, "Hatuniye Camisi restorasyonu başladı. Esaslı bir onarım yapılacak. Bu camimiz Padişah 2'nci Bayezid'in annesi Gülbahar Hatun adına yapılmış bir camidir. Hanım sultanlarımız adına yapılan camilerden birisidir. Hanım sultanların ismine yakışır, çok bir ince bir işçilikle adeta bir iğne oyası gibi işlenmiş mermer bir taş kapımız var. Camimizin restorasyonu bittiği zaman buranın güzelliği daha da ortaya çıkacak. Caminin içinde, dışında büyük bir onarım yapılacak. Cami içinde sonradan yapılan beton imaretler, yağlı boyaların tamamı kazınacak. Aslına uygun hale getirilecek. Cami dışarısında ise yıpranan yerlerin onarılması ve temizliği yapılacak. Yine camimizin minaresinde taşlarda aşınmalar var. Restorasyonun tamamlanmasıyla eser eski günlerine tekrar kavuşacak. Toplam restorasyon maliyeti ise 8,5 milyon lira olarak hesaplandı" diye konuştu. (DHA) DHA-Genel Türkiye-Tokat Fatih YILMAZ
2022-12-21 10:30:05

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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