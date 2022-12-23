Baba- oğul, 'borç- alacak' tartışmasında yaba ve keserle saldırdıkları husumetlilerini ağır yaraladı

İbrahim UĞUR/ ERBAA (Tokat), (DHA)TOKAT'ın Erbaa ilçesinde Fevzi B. (60) ve oğlu Emre Can B. (21), borçalacak nedeniyle tartıştıkları Muzaffer Baltacı'ya (47) 'yaba' diye bilinen tarım aleti ve keserle saldırıp, ağır yaraladı.
Olay, saat 19.30 sıralarında ilçeye 13 kilometre uzaklıktaki Üzümlü köyünde yaşandı. Aynı köyde yaşayan Fevzi B. ile oğlu Emre Can B., borçalacak nedeniyle aralarında husumet bulunan Muzaffer Baltacı ile evlerinin önünde karşılaştı. Taraflar arasında çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Babaoğul, yaba ve keserle saldırdıkları Muzaffer Baltacı´yı ağır yaraladı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Başına aldığı darbe ile ağır yaralanan Baltacı, sağlık ekiplerince Erbaa Devlet Hastanesine kaldırıldı. Evli, 2 çocuk babası Baltacı, Erbaa Devlet Hastanesinde yapılan müdahalenin ardından Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Hastanesine sevk edildi. Baltacı'nın hayati tehlikesinin devam ettiği belirtildi. Fevzi B. ve oğlu Emre Can B. ise jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Tokat / Erbaa İbrahim UĞUR
2022-12-23 23:13:00
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