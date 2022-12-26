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9 gündür kayıp kadın için özel ekip kuruldu

DHA

9 gündür kayıp kadın için özel ekip kuruldu


Fatih YILMAZ/TOKAT, (DHA )TOKAT'ta 17 Aralık'tan bu yana kayıp olan Arife Gökçe'yi (64) bulmak için jandarma tarafından 30 kişilik özel ekip kuruldu. 
Almus ilçesine bağlı Ataköy beldesinde yaşayan evli ve 5 çocuk annesi Arife Gökçe, 17 Aralık'ta kayboldu. Eşi Fikri Gökçe eve geldiğinde eşini bulamayınca önce çevreyi aradı, ardından güvenlik güçlerinden yardım istedi. İhbar üzerine Jandarma ve AFAD ekipleri arama çalışması başlattı. Kadavra ve iz takip köpekleri ile ev ve çevresi ile ormanlık alanda çalışmalar yapıldı. Yaklaşık bir hafta süren arama çalışmalarda Gökçe'ye ait bir ize rastlanmadı. Arazide yürütülen arama çalışmaları sonlandırılırken, olayla ilgili çok yönlü soruşturma başlatıldı. Gökçe'nin öldürülme, kaçırılması veya kendi isteğiyle evden ayrılmış olma ihtimalleri değerlendirilirken, Tokat İl Jandarma Komutanlığı tarafından, çalışmaları sürdürmek üzere 30 kişilik özel ekip kuruldu. Özel ekip Gökçe'nin bulunması için çalışmaları yürütecek. (DHA)  DHA-Güvenlik Türkiye-Tokat Fatih YILMAZ
2022-12-26 11:59:34

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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