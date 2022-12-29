Suriye görevini tamamlayan komandolar Tokat'a döndü

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Fatih YILMAZ/TOKAT, (DHA)TOKAT İl Jandarma Komando Taburu'nda görevli 200 komando, Suriye görevlerini tamamlayarak kente döndü.

Suriye'ye 6 ay önce geçici görevle giden 'Boralar' olarak adlandırılan Tokat Jandarma Komando Taburu, görevini tamamlayarak kente döndü. Tokat Jandarma Komando Taburu'nda basına kapalı gerçekleşen törende komandolar aileleri ile buluşarak hasret giderdi. Karşılama törenine Tokat Valisi Numan Hatipoğlu, Tokat İl Jandarma Komutanı Albay Bahri Bostancı, İl Emniyet Müdürü Armağan Adnan Erdoğan ve askerlerin aileleri katıldı. (DHA)FOTOĞARFLIDHA-Genel Türkiye-Tokat Fatih YILMAZ

2022-12-29 20:33:30



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