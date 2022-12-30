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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kayıp kadın için gölette arama yapıldı

DHA

Kayıp kadın için gölette arama yapıldı


Fatih YILMAZ/TOKAT, (DHA)TOKAT'ta 17 Aralık'tan beri kayıp olan Arife Gökçe (64) için Jandarma Su Altı Arama Kurtarma Timi, gölette arama yaptı.
Almus ilçesi Ataköy beldesinde yaşayan evli, 5 çocuk annesi Arife Gökçe, 17 Aralık'ta kayboldu. Eşi Fikri Gökçe, eve geldiğinde eşini bulamadı. Gökçe, kendi imkanlarıyla eşine ulaşamayınca güvenlik güçlerinden yardım istedi. İhbar üzerine Jandarma ve AFAD ekipleri arama çalışması başlattı. Kadavra ve iz takip köpekleriyle ev ve çevresiyle ormanda çalışmalar yapıldı. Yaklaşık bir hafta süren çalışmalarda Gökçe'nin izine rastlanmadı. Arazideki arama çalışmaları sonlandırıldı.
SAMSUN'DAN EKİP GELDİ
Arife Gökçe´nin bulunması için 30 kişilik özel ekip kuruldu. Tokat İl Jandarma Komutanlığı araştırmayı genişletip Samsun'dan bölgeye Jandarma Su Altı Arama Kurtarma Timi gönderilmesini talep etti. Kente gelen ekipler, beldeye 7 kilometre uzaklıktaki Karagöl Göleti'nde arama yaptı. Tokat İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Kurtlar Taburu'dan 5 tim ise belde çevresinde araziyi taradı. Ancak şu ana kadar sonuç alınamadı.
VALİLİK AÇIKLAMA YAPTI
Tokat Valiliği tarafından çalışmalarla ilgili yapılan yazılı açıklamada, aramaların 13 gündür devam ettiği belirtilerek, "İhbar alındığından itibaren Jandarma Komutanlığı, Emniyet Müdürlüğü asayiş ekipleri, SAK, JASAT timleri ve AFAD olmak üzere toplam 284 personel, kurtarma, iz takip ve kadavra köpekleri, hava destekli dronla gönüllü sivil vatandaşlar tarafından Ataköy beldesinin tamamında aramalar yapılmıştır. Asayiş, İstihbarat ve JASAT birimlerince çok yönlü olarak araştırmalar olay gününden itibaren devam etmiş olup, olay yerinde kamera bulunmamakla birlikte, çeşitli noktalardan ve yakın çevrelerden elde edilen 98 saatlik kamera kaydı alınmıştır. Alınan görüntülerin yaklaşık 69 saati detaylı olarak incelenmiştir. Bu saatler içerisinde 1248 araç tespit edilerek, araçlar hakkındaki araştırmalarla kalan 29 saatlik görüntü incelemeleri devam etmektedir. Olayda şüpheli görülen S.S. isimli bir kişinin üzerinden ve ikamet adresinden Jandarma Kriminal Daire Başkanlığı'nca incelenmek üzere biyolojik swap örnekleriyle numuneler alınmış ve sevk edilmiştir. Kayıp şahıs Arife Gökçe'nin bulunmasına yönelik olarak kayıp şahıs ile şüpheli şahısların HTS dökümü Almus Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan talep edilmiş, şahısların telefon trafikleri detaylı olarak incelenmektedir. S.S. hakkında günümüze kadar yapılan müracaatlar sonucunda kolluk kuvvetleri ve Cumhuriyet savcılıklarınca 23 kez adli işlem yapılmıştır. Arama çalışmaları tüm görevli ekiplerimiz tarafından detaylı bir şekilde titizlikle sürdürülmektedir" ifadelerine yer verildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Tokat Fatih YILMAZ
2022-12-30 15:31:32

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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