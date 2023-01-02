Kasap, oto yıkama işletmecisini bıçakla öldürdü

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Fatih YILMAZ/TOKAT, (DHA) TOKAT'ın Reşadiye ilçesinde oto yıkama dükkanı işleten Olcaytuğ Savaş(26), tartıştığı kasap M.P.(25) tarafından bıçaklanarak öldürüldü.

Olay, dün gece saatlerinde Reşadiye ilçesinde Çermik Mahallesi'nde Olcaytuğ Savaş'a ait oto yıkama dükkanında yaşandı. Dükkan işletmecisi Olcaytuğ Savaş ile ilçede kasaplık yapan M.P. arasında alacak meselesi yüzünden tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine M.P. yanında bulunan kasap bıçağı ile Olcaytuğ Savaş'ı bıçakladı. Yaralanan Savaş, ihbar ile olay yerine sevk edilen ambulansla Reşadiye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada yapılan ilk müdahalenin ardından Tokat Devlet Hastanesi'ne sevk edilen Savaş, doktorların tüm müdahalelerine rağmen, hayatını kaybetti. Savaş'ın cenazesi otopsi için hastane morguna gönderildi. Olay sonrası şüpheli M.P. polis ekiplerince gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)FOTORĞAFLI DHA-Güvenlik Türkiye-Tokat Fatih YILMAZ

2023-01-02 16:08:36



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