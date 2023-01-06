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Bakan Hulusi Akar: Suriye ve Irak'ın kuzeyindeki meselemiz tamamen teröristlerle. Bu mücadelemizi çarpıtanlar var. Türkler ve Kürtler kardeştir. Milletimizi savunurken hep beraber olduk. Şehitliklerimiz bunu en büyük göstergesi.DHA-Gündem Türkiye-Tokat

2023-01-06 12:14:46



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