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Bakan Hulusi Akar: Yeni bir göç dalgasının kabul edilebilir olmadığını, Suriyeli kardeşlerimizin kendi topraklarında kalmalarına özen gösterdiğimizi dile getirdik... DHA-Flaş Haber Türkiye-Tokat

2023-01-06 12:19:25



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