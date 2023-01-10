Tokat'ta pasaj çatısında yangın

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Fatih YILMAZ/ TOKAT, (DHA)TOKAT'ta, 5 katlı pasajın çatısında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin yarım saat süren müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü.

Alipaşa Mahallesi Yeni Hükümet Caddesi'nde bulunan Anadolu Pasajı´nın çatısında, saat 14.00 sıralarında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yangını fark edenlerin ihbarıyla bölgeye itfaiye ve polis ekipleri yönlendirildi. İtfaiye ekipleri, 5 katlı pasajın çatısındaki alevlere müdahale etti. Yarım saat süren çalışmanın ardından yangın, kontrol altına alınarak söndürüldü. Çatıda hasara neden olan yangınla ilgili inceleme başlatıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Tokat Fatih YILMAZ

2023-01-10 15:33:21



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