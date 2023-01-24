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Tokat'ta kalp krizinden ölen astsubay için tören

DHA

Tokat'ta kalp krizinden ölen astsubay için tören


Fatih YILMAZ/ TOKAT, (DHA)TOKAT'ta görevi başında geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Yasin Korkmaz'ın (30) cenazesi, askeri törenin ardından İstanbul'a gönderildi.
İl Jandarma Komutanlığı Gökdere Jandarma Karakolu'nda görevli Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Yasin Korkmaz için bugün askeri tören düzenlendi. Törene Tokat Valisi Numan Hatipoğlu, Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, İl Jandarma Komutanı Albay Bahri Bostancı, İl Emniyet Müdürü Armağan Adnan Erdoğan, İl Müftüsü Abdullah Pamuklu, İl Jandarma Komutanlığı personeli ile Yasin Korkmaz'ın eşi Maksude Korkmaz ve yakınları katıldı. Korkmaz'ın Türk bayrağına sarılı tabutu, cenaze aracından indirilerek, askerlerin omuzlarında tören alanına getirildi. Burada ilk olarak Korkmaz'ın öz geçmişi okundu. Kur'an-ı Kerim okunmasının ardından İl Müftüsü Abdullah Pamuklu, dua etti. Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Yasin Korkmaz'ın cenazesi, toprağa verilmek üzere hava yolu ile İstanbul'a gönderildi. DHA-Güvenlik Türkiye-Tokat Fatih YILMAZ
2023-01-24 17:34:58

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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