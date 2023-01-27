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İYİ Parti'li Dervişoğlu: En önemli seçimlerden birini yaşayacağız

DHA

İYİ Parti'li Dervişoğlu: En önemli seçimlerden birini yaşayacağız


Fatih YILMAZ/ TOKAT, (DHA)İYİ Parti Grup Başkan Vekili Müsavat Dervişoğlu, 14 Mayıs'ta yapılacak seçimlere ilişkin "Belki de demokrasi tarihimizin en önemli seçimlerinden birini yaşayacağız" dedi.
İYİ Parti Grup Başkan Vekili Dervişoğlu, İYİ Parti Genel Başkan Danışmanı Fatih Demrikol'un babasının ölümü nedeniyle taziye için Tokat'ta geldi. İYİ Parti'nin il ve merkez ilçe başkanlıklarını da ziyaret eden Dervişoğlu, partililer ile bir araya geldi. Burada konuşan Dervişoğlu, "Önümüzde bir seçim olacak. Bu seçimde eğer hedeflerimizi gerçekleştirebilirsek Türkiye'yi yeniden demokrasiyle parlamenter demokratik sistemle yani yürütmenin denetlenebildiği, Türkiye Büyük Millet Meclisi´ne hesap verebildiği bir rejimin inşası için çaba sarf edeceğiz. Bu seçimler o sebeple çok önemli bir seçimdir. Belki de demokrasi tarihimizin en önemli seçimlerinden birini yaşayacağız. İstibdada karşı verdiğimiz bir hürriyet mücadelesi olarak tarihe geçiyor. Türkiye'yi de bulunduğu karanlıktan çıkaracağız el birliği ile" diye konuştu.  DHA-Politika Türkiye-Tokat Fatih YILMAZ
2023-01-27 16:58:31

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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