Ali Erbaş: Kutsala saldırmak, özgürlük kılıfı altında normalleştirilemez (2)



'DANİMARKA DEVLETİNİ LANETLİYORUM'

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, 'İl Buluşmaları' kapsamında bulunduğu Tokat´ta, Tokat Müftülüğü Emin Saraç Konferans Salonu'nda verdiği 'İslam'ın Rehberliğinde Bilgiden Bilince' konulu konferansta lise ve üniversite öğrencileriyle bir araya geldi. Buradaki konuşmasında, Danimarka'da Kur'an-ı Kerim´e yönelik yapılan saldırıya tepki gösteren Erbaş, "Geçen hafta bir meczubun bir ırkçı insanlık düşmanı, sadece Kur'an düşmanı değil, aynı zamanda insanlık düşmanı Danimarkalının biraz önce Danimarka'da yine yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'e saldırarak yapmış olduğu bu işi, bu saldırıyı kınayarak başlamak istiyorum. Allah'ın laneti onun üzerine olsun. Ve aynı zamanda bu meczuba, bu insanlık düşmanına müsaade eden Danimarka devletinin yöneticilerini de kınıyorum, lanetliyorum. Çünkü biz biliyoruz ki insan haklarına aykırı hareket ediyorlar. İnsanların manevi değerlerine saldırmak özgürlük değildir. Özgürlük insan haklarını korumaktır. En büyük insan hakkı da 2 milyara yakın mensubu bulunan bir hak dinin, İslam dinin canından aziz bildiği Kur'an-ı Kerim'ine saldırmak insan haklarını katletmektir. Bunu özellikle ifade etmek itiyorum. Kur'an-ı Kerim 1400 yıldır böyle saldırılara yüzlerce kez uğradı ama her zaman Kur'an'a olan sevgi, Kur'an'a olan hürmet, saygı büyüyerek, artarak devam etti. Bir meczubun saldırısı yüzünden zannetmesinler ki Müslümanlar ya da insanlar Kur'an'a olan bağlığını azaltacak. Tam tersi daha da artarak devam edecek inşallah. Çünkü biz biliyoruz ki Cenabı hak Kur'an-ı Kerim'i bütün insanları karanlıklardan aydınlığa çıkarılması için gönderildiğini bizlere öğretiyorlar. Biz de kıyamete kadar Müslümanlar olarak bütün insanları Kur'an-a davet etmeye devam edeceğiz. Ve diyoruz ki ey insanlar Kur'an-a gelin, ey insanlar Kur'an'ı tanıyın, Kur'an-ı anlamaya çalışın, Kur'an-ı tanırsanız, Kur'an-ı anlarsanız sizin kurtuluşunuza da katkı sağlayacaktır" dedi. (DHA)Fatih YILMAZ/TOKAT, (DHA)- DHA-Genel Türkiye-Tokat Fatih YILMAZ

2023-01-27 20:12:06



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