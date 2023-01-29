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TOKAT´ın Erbaa ilçesinde 3 katlı binanın çatısında çıkan yangın hasara sebep oldu.Yangın saat 22.00 sıralarında Mevlana Mahallesi Hükümet Caddesi'nde bulunan 3 katlı binanın çatısında çıktı. İsmail Hançer´e ait binada henüz bilinmeyen sebeple çıkan yangını görenlerin ihbarıyla olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın, ekiplerin yaklaşık 2 saat süren müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü. Binanın 3´üncü katında kiracı olarak kalan Dursun Öksöz´ün evinde hasar meydana geldi. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor. (DHA)Görüntü Dökümü

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-Yangından görüntüler

-Söndürme çalışmalarıHaber-Kamera: İbrahim UĞUR/ERBAA (Tokat), (DHA)DHA-Gündem Türkiye-Tokat / Erbaa İbrahim UĞUR

2023-01-29 00:30:29



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