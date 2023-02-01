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Tokat'ta yolcu otobüsü devrildi: 1 ölü, 15 yaralı

DHA

Tokat'ta yolcu otobüsü devrildi: 1 ölü, 15 yaralı


Fatih YILMAZ/TOKAT,(DHA)TOKAT'ta kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda, yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 15 kişi yaralandı.Kaza saat 05.30 sıralarında Tokat Sivas karayolu Kızıliniş mevkiinde yaşandı. Van´dan Samsun´a seyir halinde olan Cemalettin Ruhhan idaresindeki 60 AAC 832 plakalı yolcu otobüsü bölgedeki kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak devrildi. Kazada otobüs muavini Mert Balcı olay yerinde hayatını kaybederken, 4'ü ağır olmak üzere 15 kişi  yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.(DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Tokat Fatih YILMAZ
2023-02-01 06:48:18

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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