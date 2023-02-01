Tokat'ta yolcu otobüsü devrildi: 1 ölü, 15 yaralı (2)



VALİ HATİPOĞLU YARALILARI ZİYARET ETTİ

Tokat Valisi Numan Hatipoğlu, 1 kişinin öldüğü, 15 kişinin yaralandığı otobüs kazasının ardından Gaziosmanpaşa Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne giderek, yaralıları ziyaret etti. Vali Hatipoğlu, "15 yaralımız var. Büyük bir kısmı ayakta tedavi ile bitecek. Hastalarımız ile hastane personelimiz çok yakından dikkatle ilgilenmekteler. Kaptanımızla da görüştük, hızlarının yüksek olmadığını söylüyor. Tabii bu araştırılır, hava şartlarından ortaya çıkmış bir durum'' dedi.

'ŞOFÖR DİREKSİYON HAKİMİYETİNİ KAYBETTİ'

Otobüsün yedek şoförü Hüseyin Sözkesen, "Yol ayrımında virajda kar temizlenmediği için şoför direksiyon hakimiyetini kaybetti. Otobüs, sağ tarafa devrildi. Sürüklenmedik, devrildiği anda yolun ortasında kaldık'' diye konuştu. Yolculardan Melih Kasap da kaza sırasında uyuduğunu belirterek, "Fren sesine kalktığımda cam kırılmaya başlamıştı. Yüzümü elim ile koruduktan sonra gözümü açtığımda koltukların arasında sıkışmıştım'' dedi.

MUAVİN HAYATINI KAYBETTİ, ŞOFÖR GÖZALTINDA

Öte yandan kazada yaşamını yitiren muavin Mert Balcı'nın (24) cenazesi otopsi için Tokat Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı, otobüs şoförü Cemalettin Ruhhan ise gözaltına alındı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Tokat Fatih YILMAZ

2023-02-01 08:57:35



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