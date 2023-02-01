Tokat'ta yolcu otobüsü devrildi: 1 ölü, 15 yaralı (3)



ŞOFÖR, 90 KİLOMETRE ÖNCE DİREKSİYONU DEVRALMIŞ

Jandarma tarafından gözaltına alınan otobüs şoförü Cemalettin Ruhhan ifadesinde, kaza yerine 90 kilometre kala direksiyon başına geçtiğini, Kızıliniş'i inerken zeminin karla kaplı olduğunu, bu sırada otobüsü 50 kilometre hızda kullandığını söyledi. Daylahacı köyü mevkisine geldiğinde otobüsün kaydığını belirten Ruhhan, bu nedenle direksiyon kontrolünü kaybederek refüje çarptığını ve otobüsün devrildiği söyledi.

ÖLEN MUAVİN ARKA KOLTUKTA İSTİRAHAT EDİYORDU

Yaşamını yitiren muavin Mert Balcı'nın ise kaza sırasında otobüsün en arkasındaki koltukta istirahat ettiği ve emniyet kemerinin takılı olmadığı öğrenildi. Balcı'nın cenazesinin otopsi işlemlerinin ardından Tokat'ın Niksar ilçesinde toprağa verileceği belirtildi.

Hastanede tedaviye alınan yaralılardan durum ciddi olan 4 kişinin de hayati tehlikeyi atlattığı öğrenildi. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Tokat Fatih YILMAZ

2023-02-01 14:48:37



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