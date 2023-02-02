Muavinin öldüğü yolcu otobüsü kazasında şoföre tutuklama 

En güzel aşk sözleri ve mesajları

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Fatih YILMAZ/ TOKAT, (DHA)TOKAT'ta, muavin Mert Balcı'nın (24) hayatını kaybettiği, 15 kişinin de yaralandığı kazada yolcu otobüsünün şoförü Cemalettin Ruhhan, tutuklandı.

Kaza, dün sabah Tokat-Sivas yolunun Kızıliniş mevkisinde meydana geldi. Van'dan Samsun'a giden Cemalettin Ruhhan yönetimindeki 60 AAC 832 plakalı yolcu otobüsü, bölgedeki kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak devrildi. Kazada otobüs muavini Mert Balcı hayatını kaybetti, 15 kişi de yaralandı. İhbarla kaza yerine gelen sağlık ekiplerince hastanelere kaldırılan yaralılar, tedavilerinin ardından taburcu edildi. Mert Balcı'nın cenazesi de Niksar ilçesinde toprağa verildi. Jandarma ekiplerince gözaltına alınan Cemalettin Ruhhan, işlemleri sonrası sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. DHA-Güvenlik Türkiye-Tokat Fatih YILMAZ

2023-02-02 14:00:23



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.