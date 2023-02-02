Muavinin öldüğü yolcu otobüsü kazasında şoföre tutuklama 

Fatih YILMAZ/ TOKAT, (DHA)TOKAT'ta, muavin Mert Balcı'nın (24) hayatını kaybettiği, 15 kişinin de yaralandığı kazada yolcu otobüsünün şoförü Cemalettin Ruhhan, tutuklandı.
Kaza, dün sabah Tokat-Sivas yolunun Kızıliniş mevkisinde meydana geldi. Van'dan Samsun'a giden Cemalettin Ruhhan yönetimindeki 60 AAC 832 plakalı yolcu otobüsü, bölgedeki kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak devrildi. Kazada otobüs muavini Mert Balcı hayatını kaybetti, 15 kişi de yaralandı. İhbarla kaza yerine gelen sağlık ekiplerince hastanelere kaldırılan yaralılar, tedavilerinin ardından taburcu edildi. Mert Balcı'nın cenazesi de Niksar ilçesinde toprağa verildi. Jandarma ekiplerince gözaltına alınan Cemalettin Ruhhan, işlemleri sonrası sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. DHA-Güvenlik Türkiye-Tokat Fatih YILMAZ
2023-02-02 14:00:23
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
-
Keşfet
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
-
Dünya Kupası 2022
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Dünya Kupası 2022
- Magazin
-
Gastro
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Röportajlar
-
Kısayol
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.