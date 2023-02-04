Tokat'ta '8´inci Kar Şenliği'nde güreş heyecanı

Fatih YILMAZ/ TOKAT, (DHA)TOKAT'ın Başçiftlik ilçesinde 'Kar Şenliği' düzenlendi. Bu yıl 8´incisi gerçekleştirilen şenlikte, kar üstünde 'Karakucak Güreşleri' de yapıldı.
Başçiftlik'e 10 kilometre uzaklıktaki 1650 rakımlı Samandağı'nın eteklerinde bulunan Başçiftlik Kayak Merkezi'nde, bu yıl 8´incisi düzenlenen 'Kar Şenlikleri' yapıldı. Tokat Valisi Numan Hatipoğlu, AK Parti Tokat milletvekilleri Mustafa Arslan ve Yusuf Beyazıt, Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu da şenliğe katıldı. Kar üstünde 'Karakucak Güreşleri' ile başlayan şenliğe katılanlar, kızak ve kayaklar ile karın keyfini çıkardı. Şenliklere Tokat ve ilçelerinin yanı sıra çevre illerden de katılanlar oldu. DHA-Genel Türkiye-Tokat Fatih YILMAZ
2023-02-04 15:11:04
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