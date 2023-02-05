TBMM Başkanı Şentop: Türkiye'nin geleceğine sahip çıkacağız (2)



'TÜRKİYE BU TÜR HAMLELERLE ZARAR GÖRECEK BİR ÜLKE DEĞİL ARTIK'

TBMM Başkanı Şentop, açılışın ardından Tokat Valiliği'ni ziyaret etti. Vali Numan Hatipoğlu ziyaretinden sonra basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Şentop, konsoloslukların kapatılmasına değindi. Şentop, bir güvenlik sorunu var ise o ülkedeki tüm vatandaşların uyarılması gerektiğine vurgu yaparak şunları söyledi:

"Bunların Türkiye'ye karşı bir operasyon olduğu kanaatindeyim. Bunu daha önce de söyledim. Şimdi mantıksız bir durum var ortada. Bir kere açıklama yapıyorlar. Kendi vatandaşlarını ikaz ediyorlar. Bu ülkelerin kendi vatandaşları dışındaki insanlar insan değil mi yani? Bunlar eğer bir güvenlik sorunu gerçekten sahici olarak bir güvenlik sorunu görüyorlarsa, ellerinde somut bilgiler varsa niye sadece kendi vatandaşlarını ikaz ediyorlar? Diğer bütün vatandaşları, bu ülkede yaşayan herkesi ikaz etmeleri lazım. Yani ellerindeki bilgi neyse bunu Türkiye'nin yetkili makamlarıyla paylaşmaları lazım. Bunlar gerçek güvenilir bilgilerse. Fakat böyle değil. Bunlar sadece kendi vatandaşlarını ikaz edip güya daha sonra da faaliyetleri durduracak adımlar atıyorlar. Böylece Türkiye'de bir güvensizlik ortamı kendilerince bilhassa İstanbul'da uyandırmaya çalışıyorlar. Artık bu numaraları, bu tür hamleleri, planları, hesapları biz biliyoruz, görüyoruz. Kendi itibarlarını etkileyecek, kendi güvenirliklerini sarsacak işlere bunlar dönüştü artık. Türkiye bu tür hamlelerle, bu tür operasyonlarla zarar görecek bir ülke değil artık. Bunu herkesin bilmesi lazım. Eğer samimiyseler, sade kendi vatandaşlarını değil herkesi ikaz etmeliler ve ellerinde ne varsa bunu Türkiye'de devletimizin yetkili makamlarıyla paylaşmaları gerekir. Böyle yapmadıkları için demek ki biz şöyle düşünüyoruz. Ellerinde ciddi bir şey yok. Olsa paylaşırlar. Paylaşmadıkları için yok. Sadece kendi vatandaşlarını ikaz ettikleri için de bunun bir Türkiye'ye karşı bir operasyon, bir itimatsızlık, güvensizlik havası oluşturmak için yapılmış bir eylem olarak görüyoruz. Ayıp ediyorlar. Bu itibarlı bir devlet işi değil."

'MİLLETİMİZ NE DERSE O OLUR TÜRKİYE'DE'

Yabancı basının Cumhurbaşkanı Erdoğan'a karşı çıkardıkları olumsuz yazıların hatırlatılması üzerine Şentop, şöyle konuştu:

"Türkiye 20 yıldan beri Türkiye'nin en büyük kazanımı bu. Artık dışarıdan kumandayla, operasyonlarla siyasi hayatına yön verilen bir ülke olmaktan çıkmıştır. Zaten bunu beceremedikleri, başaramadıkları için 15 Temmuz'da hain darbe teşebbüsünün arkasında durdular. O gece tablo onlara göre netleşene kadar bir açıklama yapmadılar. Taraflara itidal tavsiye ediyoruz açıklaması, Amerika Birleşik Devletleri'nin en üst yöneticisinin ağzından yapılmış bir açıklamaydı. Ne tarafı? Anayasal düzen var bir tarafta. Halkın oylarıyla seçilmiş. Anayasal bir yönetim var. Bir de ona karşı hareket geçen bir eşkiya örgütü çetesi var. Böyle iki taraf varmış gibi nasıl bir açıklama yapabiliyorsunuz? Şimdi beklentileri oydu. Son hamleleri oydu. Türkiye'de Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, milletimizin devlete, anayasal düzene sahip çıkmasıyla beraber bu operasyon önlenmiştir. Yapanlar da alaşağı edilmişlerdir. Türkiye dışarıdan alınan kararlarla, yapılan planlarla siyasetine, istikametine yön verilecek bir ülke değildir. Milletimiz ne derse o olur Türkiye'de. Ama milletimiz de bu tür hain niyetlerin planların, operasyonların, iş birliklerinin farkındadır." (DHA) DHA-Politika Türkiye-Tokat Fatih YILMAZ

2023-02-05 18:29:51



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