TBMM Başkanı Şentop: Türkiye'nin geleceğine sahip çıkacağız (3)



'2018 YILINDAN ÖNCE CUMHURBAŞKANLARI YARGILANAMIYORDU'

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi tarafından düzenlenen 'Anayasayı Savunmak, Güncel Tartışmalar ve Hukuk' konulu konferansa katıldı. 15 Temmuz Kongre ve Kültür Merkezi Milli İrade Salonu'nda düzenlenen konferansa Tokat Valisi Numan Hatipoğlu, AK Parti Tokat Milletvekilleri Özlem Zengin, Mustafa Arslan, Yusuf Beyazıt, Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, Gaziosmanpaşa Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Yılmaz ve İl protokolü ile öğrenciler katıldı.

Konferansta konuşan Şentop, 2018 yılından önce cumhurbaşkanlarının yargılanamadığına dikkat çekerek, "Cumhurbaşkanın görevi ile ilgili suçlardan dolayı bir sorumluluğu yoktu. Peki, sorumsuzluk olur mu? Cumhurbaşkanın imzalamış olduğu bütün yazılar, işlemlerde karşı imza kuralı dediğimiz bir kural vardı. Onu başbakan ya da ilgili bir bakan imzalardı. Tek başına Cumhurbaşkanın imzaladığı işlemler sadece Cumhurbaşkanı genel sekreteri ile ilgili işlemlerin hepsinde ilgili bakanın ya da bakanlar kurulunun imzası olur. Dolayısı ile işin cezai sorumluğunu başbakan veya bakanlara taşırdı. Eski sistemde böyleydi. Cumhurbaşkanın suçlanabileceği tek bir husus vardı. Vatana ihanetle suçlanabilirdi. Neden? Çünkü sorumsuz Cumhurbaşkanı, işleri yürüten esasen sorumlu başbakan ve bakanlar kurulunda, dolayısı ile görevi ile ilgili Cumhurbaşkanın bir suç işleyemeyeceği kabul edilirdi. Şimdi bu sistemi, sistem değişikliğini anlamak istemeyen veya kasten çarpıtan, biraz da seçimlere giderken ortalığı biraz karıştırmak, bir takım meşruiyet tartışmalarını başlatmak, zemin oluşturmak isteyenler bu şekilde bir anayasa tartışması başlatmaya çalışıyorlar. Şimdi esas mesele başka. 2007'deki anayasa değişikliği ile Cumhurbaşkanı için şöyle bir ifade kullanılıyor; 'Bir kişi en fazla iki dönem Cumhurbaşkanlığı yapabilir'. İki dönem sınırlaması getirmiş. 2007'de yürürlüğe giren bir değişiklik" dedi.

'2023 İKİNCİ ADAYLIK'

Cumhurbaşkanı seçimlerindeki adaylık tartışmasına da değinen Şentop, "Bu konuda konuşan bütün hukukçular, bütün siyasetçiler bizim anlattığımız şekilde Sayın Cumhurbaşkanı'nın şu anki döneminin 1'nci dönem olduğunu yeni sistemde, 2023'deki adaylığının 2'nci adaylık olduğunu, bu konuda hiç bir sorunun olmadığını o dönem Anayasa Komisyon Toplantısına katılanlar, Genel Kurul'da görüşenler de bu metinleri karşılıklı olarak bakarak, değişikliği anlayarak, okuyarak bal gibi biliyorlar. Ama dediğim gibi ne yazarsanız yazın işlerine gelmediği zaman her meselede akla gelen o şeytanlık gibi burada da ne yazarsanız yazın siyaseten, konjonktür gereği şahsa göre yorum yapmaya çalışanlar var. Türkiye'de siyaset yapılsın, siyasi tartışmalar yapılsın. Bunlara kimsenin bir itirazı yok" diye konuştu. (DHA) DHA-Politika Türkiye-Tokat Fatih YILMAZ

2023-02-05 21:21:10



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