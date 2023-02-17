Eski nişanlısını öldüren Fatma'nın cep telefonu incelenecek



Fatih YILMAZ/TOKAT, (DHA)TOKAT'ta, eski nişanlısı Ahmet Batuhan Yıldız'ı (27) tabancayla öldürüp, kız arkadaşı E.D.'yi (25) de yaraladığı suçlamasıyla tutuklanan Fatma Güngör'ün (26) yargılanmasına devam edildi. Mahkeme, Fatma Güngör'ün ve Ahmet Batuhan Yıldız'ın cep telefonlarının ve kent güvenlik kamera sistemlerinin incelenmesine karar verdi.

Olay, 2 Ağustos 2022'de, Çeçenistan Caddesi Tokat Gaziosmanpaşa Hastanesi kavşağı yakınlarında meydana geldi. Fatma Güngör, 1 yıl önce ayrıldığı nişanlısı Ahmet Batuhan Yıldız'ın işlettiği tütün ürünleri dükkanının önüne gitti. Burada Ahmet Batuhan Yıldız'ı, kız arkadaşı E.D. ile birlikte gören Güngör, iddiaya göre, üzerinde taşıdığı tabancayı çekip, peş peşe ateş etti. Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Ahmet Batuhan Yıldız, kurtarılamadı.

Güngör hakkında 'tasarlayarak öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle Tokat Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. Bugün ikinci duruşması yapılan davada sanık Fatma Güngör hâkim karşına çıktı. Öldürülen Ahmet Batuhan Yıldız'ın ailesi ve avukatı da duruşmada hazır bulundu. Fatma Güngör'ün avukatı, müvekkilinin ve Ahmet Batuhan Yıldız´ın telefonlarının ve kent güvenlik kamera sistemlerinin incelenmesini istedi. Mahkeme heyeti ise bu talebi kabul ederek duruşmayı erteledi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Tokat Fatih YILMAZ

2023-02-17 13:43:48



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