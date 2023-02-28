Tokat'ta 3 arkadaşın öldüğü yangında yaralı kurtulan gözaltında



Fatih YILMAZ-Yaşar Erkan İÇEN / TOKAT, (DHA)-TOKAT'ın Zile ilçesinde 2 katlı müstakil evde çıkan ve 3 kişinin yaşamını yitirdiği yangından yaralı kurtulan Tarık Canpolat (28), tedavisinin ardından gözaltına alındı.

Minareyi Sağır Mahallesi İslim Sokak'ta, dün 4 kişinin ortak kiraladığı 2 katlı müstakil evde yangın çıktı. Dumanları fark edenler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla gelen itfaiye ekiplerince alevler, 1 saatte söndürüldü. Yangında Emre Yıldırım (26), Tuncay Tunç (27) ve Oktay Bolatpan (26) yaşamını yitirdi. Yaralı kurtulan Tarık Canpolat ise ambulansla Zile Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Zile ilçesine bağlı Yaylayolu köyü nüfusuna kayıtlı oldukları belirlenen Emre Yıldırım, Oktay Bolatpan ve Tarık Canpolat'ın 2 ay önce ilçede bir çay ocağında çalışan arkadaşları Tuncay Tunç ile aynı evde yaşamaya başladıkları öğrenildi. Yıldırım, Bolatpan ve Tunç'un ilçede günübirlik işlerde çalıştıkları belirlendi.

İFADESİNDE 'ALKOL ALIP, SIZDIK' DEDİ

Yangında ölen 3 kişinin cenazeleri, otopsi işlemleri için Tokat Devlet Hastanesi'ne gönderildi. Cenazelerin otopsi işlemlerinden sonra defnedileceği öğrenildi. Yangından yaralı olarak kurtulan Tarık Canpolat ise tedavisinin ardından polis ekiplerince gözaltına alındı. Canpolat, polisteki ifadesinde; arkadaşları ile birlikte evde alkol alıp, sızdıklarını, sabah saatlerinde ise yangını fark edip, kendisini dışarıya attığını söyledi. Evin çevredeki kamera görüntülerini inceleme altına alan polis, yangının çıkış nedeni araştırılıyor. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Tokat Fatih YILMAZ-Yaşar Erkan İÇEN

2023-02-28 13:37:32



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