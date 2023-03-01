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Tüfeğini temizlerken kendini vurdu

DHA

Tüfeğini temizlerken kendini vurdu


Fatih YILMAZ/TOKAT, (DHA)TOKAT'ta Ahmet Kaya (36), temizlediği tüfeğin kazara ateş alması sonucu yaşamını yitirdi.
Olay, dün akşam saatlerinde Niksar ilçesi Bağlar Mahallesi'nde meydana geldi. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nde işçi olarak çalışan Ahmet Kaya´nın, evinde temizlediği kendine ait ruhsatlı av tüfeği kazara ateş aldı. Tüfekten çıkan saçmaların kalbine isabet ettiği Kaya, kanlar içinde yere yığıldı. Yakınlarının ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Kaya'nın hayatını kaybettiği belirlendi.
Ahmet Kaya'nın cansız bedeni, yapılan incelemenin ardından otopsi için Niksar Devlet Hastanesi´nin morguna kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Tokat Fatih YILMAZ
2023-03-01 12:04:44

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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