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Motosikletlinin öldüğü kazada, yaşı küçük otomobil sürücüsü adli kontrolle serbest

DHA

Motosikletlinin öldüğü kazada, yaşı küçük otomobil sürücüsü adli kontrolle serbest


İbrahim UĞUR/ERBAA (Tokat), (DHA)TOKAT'ın Erbaa ilçesinde motosiklet sürücüsü Tuncay Ünlü'nün (44) öldüğü kazaya karıştıktan sonra kullandığı otomobili bırakıp kaçan E.T. (17) jandarmaya teslim oldu. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen E.T., çıkarıldığı mahkemece adli kontrolle serbest bırakıldı.
Kaza, dün saat 21.00 sıralarında ilçeye 12 kilometre mesafedeki Karayaka beldesi yakınlarında meydana geldi. İlçe merkezinden Karayaka beldesine doğru giden Tuncay Ünlü yönetimindeki plakasız motosiklet ile karşı yönden gelen ehliyetsiz sürücü E.T.'nin kullandığı 60 AAR 789 plakalı otomobil, kafa kafaya çarpıştı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesinin ardından Erbaa Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Tuncay Ünlü, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Erbaa Organize Sanayi Bölgesi´ndeki bir fabrikada güvenlik görevlisi olarak çalışan Ünlü, cuma namazı sonrası beldede toprağa verildi.
Kaza sonrası otomobili bırakıp kaçan E.T. bugün sabah saatlerinde jandarma ekiplerine teslim oldu. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen E.T., çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Tokat / Erbaa İbrahim UĞUR
2023-03-03 16:22:55

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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