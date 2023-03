Motosikletlinin öldüğü kazada, yaşı küçük otomobil sürücüsü adli kontrolle serbest

İbrahim UĞUR/ERBAA (Tokat), (DHA)TOKAT'ın Erbaa ilçesinde motosiklet sürücüsü Tuncay Ünlü'nün (44) öldüğü kazaya karıştıktan sonra kullandığı otomobili bırakıp kaçan E.T. (17) jandarmaya teslim oldu. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen E.T., çıkarıldığı mahkemece adli kontrolle serbest bırakıldı.

Kaza, dün saat 21.00 sıralarında ilçeye 12 kilometre mesafedeki Karayaka beldesi yakınlarında meydana geldi. İlçe merkezinden Karayaka beldesine doğru giden Tuncay Ünlü yönetimindeki plakasız motosiklet ile karşı yönden gelen ehliyetsiz sürücü E.T.'nin kullandığı 60 AAR 789 plakalı otomobil, kafa kafaya çarpıştı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesinin ardından Erbaa Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Tuncay Ünlü, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Erbaa Organize Sanayi Bölgesi´ndeki bir fabrikada güvenlik görevlisi olarak çalışan Ünlü, cuma namazı sonrası beldede toprağa verildi.

Kaza sonrası otomobili bırakıp kaçan E.T. bugün sabah saatlerinde jandarma ekiplerine teslim oldu. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen E.T., çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Tokat / Erbaa İbrahim UĞUR

2023-03-03 16:22:55



