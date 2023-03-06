Birinci derece deprem bölgesindeki Tokat'ta 369 okul yenilendi



Fatih YILMAZ/TOKAT, (DHA)-KUZEY Anadolu Fay Hattı'nda yer alan, birinci derecede deprem riskli bulunan iller arasında gösterilen Tokat'ta, 8 yılda 160 okul yıkılıp, yeniden yapıldı. 209 okul ise güçlendirilip, depreme dayanıklı hale getirildi. İl Milli Eğitim Müdürü Ahmet Özdemir, "Toplamda 369 okulumuz yenilenmiş ve güçlendirilmiş oldu" dedi.

Birinci derecede deprem riskli bulunan iller arasında gösterilen Tokat'ta, 2015 yılında Milli Eğitim Bakanlığı'nca okulların güvenliğine ilişkin çalışma başlatıldı. Bu kapsamda 8 yılda 160 okul yıkılıp, yeniden yapıldı; 209 okul ise güçlendirilip, depreme dayanıklı hale getirildi.

Tokat İl Milli Eğitim Müdürü Ahmet Özdemir, "Milli Eğitim Bakanlığı'mız 2015 yılında özellikle deprem bölgesinde bulunan illerin okullarının deprem tetkiklerini yaparak, yenileme ve güçlendirme süreçlerini başlatmıştı. Bu kapsamda ilimizde de çalışmalar yürütüldü. Özellikle son 3 yılda ilimizde yapılan çalışmaları hızlandırdık. Okullarımızın güçlendirme ve yenileme çalışması, önemli ölçüde tamamlandı. Ayrıca tarihi okullarımız da aslına uygun olarak yapılıyor. Önümüzdeki dönemde planladığımız ve devam eden çalışmaların 1 yıl içerisinde tamamlanacağını öngörüyoruz. Bu şekilde ilimizde yapılan depremsellik çalışmalarının sonuçlanmasını ve okullarımızın tamamen güvenli hale gelmesini bekliyoruz" dedi.

'20 YILDA 8 MİLYAR LİRALIK EĞİTİM YATIRIMI YAPILDI'

Çalışmaların halen devam ettiğini belirten Özdemir, "2015 yılında 192 okulumuzda çalışma yapıldı. Son 3 yılda ise bu çalışmalarımız hızlanarak devam etti. Son 3 yılda yapılan yatırımın güncel maliyeti de 4,5 milyar lira civarında. Son 20 yılda 8 milyar liralık bir eğitim yatırımı yapıldı. İl genelinde 160 okulumuz yıkılarak yeniden yapılırken, 209 okulumuzda ise güçlendirmeler yapıldı. Toplamda 369 okulumuz yenilenmiş ve güçlendirilmiş oldu. Okullarımızın daha güvenli ve daha konforlu yapılara dönüşmesi, çocuklarımızın güvenli okullarda eğitim almasına vesile oldu. Bu süreçte bazı okullarda ikili eğitime geçtik. İnşaat çalışmalarının hızlı bir şekilde tamamlanması ile birlikte ikili eğitim sorunumuz da her geçen gün çözüldü. Şu anda Tokat'ta ikili eğitim oranı yüzde 8 civarında" diye konuştu.(DHA)DHA-Genel Türkiye-Tokat Fatih YILMAZ

2023-03-06 10:59:39



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