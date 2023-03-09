Karşı şeride geçen otomobil, kamyonetle çarpıştı: 2 ölü, 4 yaralı



Fatih YILMAZ/ TOKAT, (DHA)TOKAT'ta, havalimanı kavşağında otomobil ile kamyonetin çarpıştığı kazada 2 kişi yaşamını yitirdi, 4 kişi de yaralandı.

Kaza, saat 19.30 sıralarında TokatTurhal Karayolu üzerinde bulunan Söngüt köyü yakınlarındaki havalimanı kavşağında meydana geldi. Tokat´tan Turhal ilçesine doğru seyir halinde olan Selahattin Çağlar (28) yönetimindeki 60 ADH 605 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu karşı şeride geçerek Tokat yönüne seyir halindeki Murat Çınar'ın (37) kullandığı 60 KD 868 plakalı kamyonetle çarpıştı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Otomobil sürücüsü Selahattin Çağlar kaza yerinde, otomobilde bulunan Mehmet Çağlar (30) ise kaldırıldığı Tokat Devlet Hastanesinde hayatını kaybetti. Kamyonet sürücüsü Murat Çınar, Mustafa Arduç (28) ve Merve Arduç (27) ile otomobildeki Muhlis Çağlar (58), yaralı olarak kentteki hastanelere kaldırılarak, tedaviye alındı.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma polis tarafından sürdürülüyor. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Tokat Fatih YILMAZ

2023-03-09 21:10:02



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