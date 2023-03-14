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Remzi Çayır: Milli Yol, milletin geleceğinde söz sahibi olacak

DHA

Remzi Çayır: Milli Yol, milletin geleceğinde söz sahibi olacak


Fatih YILMAZ/ TOKAT, (DHA)MİLLİ Yol Partisi Genel Başkanı Remzi Çayır, "Aklınızın bir yerine yazın Milli Yol'u. Milli Yol, bu milletin geleceğinde söz sahibi olacak" dedi.
Milli Yol Partisi Genel Başkanı Çayır, partisinin Zile İlçe Başkanlığı açılışı için kara yoluyla Ankara'dan Tokat'a geldi. Çayır'ı ilçede partililer, karşıladı. Burada gerçekleştirilen açılışta konuşan Çayır, "Arkadaşlarımızla birlikte biz bir yola çıktık. Bize dediler ki '134 parti var. 135 niye yapacaksınız? Eğer maksadınız milletvekilliği ise makamsa gidin A partisine, gidin B partisine kendi kurduğunuz parti var. Muhsin Yazıcıoğlu ile kendi kurduğunuz parti var. Orayı terk etmeyin, orayı bırakmayın. Sahip çıkın, gitmeyin' dediler. Değerli kardeşlerim, bilmenizi istiyorum ve sizi şahit tutarak söylüyorum ki Türkiye'deki siyaset, cani siyaset. A partisinde de B partisinde de C partisinde de vallahi çıkardır, menfaattir, vallahi makamdır. Siyaseti millet için yapan insan sayısı, azdır. Siyaseti milletin geleceği için çocuklarımız iş bulsun, insanlarımız aş bulsun, geleceklerinden endişe duymadan yaşasın, diye siyaset yapan insan sayısı; parti sayısı 'yok' denilecek kadar azdır. Her gelen kendi zengin sınıfını oluşturuyor. Gelen kendi partilisini zengin ediyor. Gelen kendi partilisini işe sokuyor. Dayısı olmayan ne yapsın? Dayısı olmayanın Allah yardımcısı olsun" dedi.
'MİLLİ YOL, BU MİLLETİN GELECEĞİDİR'
Milli Yol Partisi lideri Çayır, yeni partiyle yola çıkma nedenlerini anlatarak, "Aklınızın bir yerine yazın Milli Yol'u. Milli Yol, bu milletin geleceğinde söz sahibi olacak. Bazıları diyor ki Muhsin Yazıcıoğlu ile kurduğunuz partiyi niye terk ettiniz? Muhsin Yazıcıoğlu ne dedi? '1 saniyesine hükmedemediğimiz bir ömür için bu kadar fırıldak olmaya değmez' dedi. Allah'ın takdirine bak ki fırıldaklar doldurdu her tarafı. Siyasetin her tarafında fırıldaklar var. Eğer ki Zile halkı, Türk milleti, 'Ben halimden memnun değilim. Bu halim değişmelidir. Ben insanca ve şereflice yaşamak istiyorum. Çocuklarımız iş, aş istiyor. Yarınlara endişe duymadan yaşamak istiyorum' diyorsan bu halini değiştireceksin. İki tane yanlıştan birine gitmeyeceksin. Bizi dinleyeceksin. Allah akıl, fikir vermiş. Milli Yol, bu milletin geleceğidir. Milli Yol, adalettir. Milli Yol, merhamettir. Milli Yol, üretimdir" diye konuştu.
Milli Yol Partisi'nin, 14 Mayıs'ta yapılacak seçimlerde, kendi isim ve amblemiyle seçime katılacağını da söyleyen Çayır, "Biz 1 yılda seçime girme yeterliliği aldık. Kimin sayesinde biliyor musunuz? Muhsin Yazıcıoğlu'nun hatırası sayesinde. Ben onunla hem Mamak mapushanelerinde yattım hem de dışarıda mücadele ettim. 18 yaşında girdiğim mapushaneden 32 yaşında çıktım. Yüzümde tüy yoktu, bu ülkenin hapishanesini de gördüm, dışarısını da gördüm, zorluğunu da gördüm, varlığını da gördüm. Hiçbir zaman darılmadık, gücenmedik, küsmedik. Vatan sağ olacaksa milletin var olacaksa bizim işkence görmemiz, vatana ve millete feda olsun" dedi. DHA-Politika Türkiye-Tokat / Zile Fatih YILMAZ
2023-03-14 15:53:42

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