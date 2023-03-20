Hafif ticari araç, kamyona çarpıp devrildi: 1 ölü, 2 yaralı 

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Fatih YILMAZ/TOKAT, (DHA)TOKAT'ta, sürücüsünün kontrolünden çıkıp önündeki kamyona çarptıktan sonra devrilen hafif ticari araçtaki aynı aileden 1 kişi öldü, 2 kişi de yaralandı.

Kaza, saat 10.00 sıralarında TokatTurhal kara yolu, çevre yolu kavşağında meydana geldi. Yağmurlu havada Turgay Alış´ın (45) direksiyon kontrolünü yitirdiği 74 AAN 308 plakalı hafif ticari araç, önce refüje ardından önünde giden Mahir Gelmez'in (38) kullandığı İl Özel İdaresi´ne ait 60 HA0 15 plakalı kamyona çarparak devrildi. Kazada, sürücü Turgay Alış ile eşi Hacer (43) ve oğlu Ali Tuğrul Alış yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulanslarla Gaziosmanpaşa Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Hacer Alış, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Tokat Fatih YILMAZ

2023-03-20 11:41:43



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