Tokat'ta kalp krizinden hayatını kaybeden polis için tören

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Fatih YILMAZ/TOKAT, (DHA)TOKAT'ta evinde kalp krizi geçiren polis memuru Servet Yalçındağ (48) yaşamını yitirdi. Yalçındağ'ın cenazesi, düzenlenen törenin ardından memleketi Sivas'a gönderildi.

Tokat İl Emniyet Müdürlüğü Koruma Şube'sinde görev yapan evli ve 4 çocuk babası polis memuru Servet Yalçındağ, sabah saatlerinde evinde kalp krizi geçirdi. Eşi Mukadder Yalçındağ durumu bildirmesi üzerine eve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde Yalçındağ'ın kalp krizi sonucu yaşamını yitirdiği belirlendi. Tokat Devlet Hastanesi'ndeki otopsi işlemleri tamamlanmasının ardından Yalçındağ için Tokat İl Emniyet Müdürlüğü bahçesinde tören düzenlendi. Törene, Vali Yardımcısı Osman Sarı, İl Emniyet Müdürü Vekili Erden Uzun, yakınları ve silah arkadaşları katıldı. Törende İl Müftü vekili Cebir Çelik tarafından dua edildi. Törenin ardından Yalçındağ'ın cenazesi defnedilmek üzere memleketi Sivas'a gönderildi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Tokat Fatih YILMAZ

2023-03-21 17:39:42



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