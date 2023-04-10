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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

İmamoğlu: Bu seçimi, bütün millet için kazanacağız (3)

DHA

İmamoğlu: Bu seçimi, bütün millet için kazanacağız (3)


'GÜÇLÜ BİR DEMOKRASİ GETİRECEĞİZ'
İBB Başkanı İmamoğlu, Amasya'nın ardından Tokat'a geldi. Cumhuriyet Meydanı'nda vatandaşlara hitap eden İmamoğlu, eğitimden, gençlerin haklarına, hukukuna, kadınlara, bütün konularda ülkenin bütün sorunlarının tek sebebinin mevcut hükümet olduğunu söyledi. İmamoğlu, "Bu hükümetin anlayışı ne; 'ben her şeyi bilirim' diyen, 'benim başkasının aklına ihtiyacım yok' diyen, 'ben ne dersem o olur' diyen, 'ben ne dersem ona göre hareket edeceksiniz' diyen hak hukuk adaletin bütün zincirlerini kıran bu anlayışa karşı biz diyoruz ki güçlü bir demokrasi getireceğiz. Halkımızla birlikte konuşacağız. Halkımızla birlikte üreteceğiz. Bütün bu milletin zenginliğini 86 milyon insanımızla paylaşacağız. Ama bunların dönemi bir avuç insanla paylaşma dönemidir. Biz diyoruz ki, 86 milyon insanımızla paylaşacağız." dedi. 
'İLK TURDA KAZANACAĞIZ'
14 Mayıs seçiminin öneminden bahseden İmamoğlu şunları kaydetti:
"Sayın Cumhurbaşkanı ne demişti? 'İstanbul'u kazanan Türkiye'yi kazanır' demişti yetinmedi, ne dedi? 'İstanbul'u kaybeden Türkiye'yi kaybeder' demişti. Son zamanlarda ilk kez doğruyu gördü. Bu seçimi kazanacağız. Bu seçimi ilk turda kazanacağız. İkinci tur yok. Biz milletçe sevdiğimiz bir söz var. 'Bugünün işinin yarı bırakmayacaksın', biz Millet İttifakı olarak bugünün işini yarına bırakmayacağız. Oy patlaması yapacağız. İstanbul'da nasıl hep birlikte sandığa koştuk, nasıl hep birlikte sandığa sahip çıktık, Türkiye'de de aynısını yapacağız ve milletçe kazanacağız. 86 milyon insanımız kazanacak. Bunların kazanma dönemi bitti. Şimdi 86 milyon insanımızın kazanma zamanı geldi. Doğusundan batısına, güneyinden kuzeyine kazanma vakti geldi. Tokatlı sözünün eri ve süreci aklı başında bakan ve sadakati yüksek, vatanperver insanlardır."
15 MAYIS'TA KALKTIĞINIZDA YÜZÜNÜZ GÜLECEK
Millet İttifakı cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu ile İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in yan yana geldiklerinde güç yarattıklarını söyleyen İmamoğlu, "Milletçe 15 Mayıs sabahı itibariyle ayağa kalkalım. 15 Mayıs sabahı çok önemli. Size söz veriyorum. Allah bizi mahcup etmeyecek, biliyorum. Size söz veriyorum, 15 Mayıs sabahı kalktığınızda hava size bir başka güzel gelecek, yüzünüz gülecek. 15 Mayıs'ta sabah kalktığınızda artık televizyonlarda saat başı konuşan yüzü asık bir insan görmeyeceksiniz. 15 Mayıs sabahı itibariyle her gün vatanı ve milleti için çok çalışan bir heyeti görevde göreceksiniz. Biz işimizi yapıyoruz. Görevimizi de yapıyoruz." ifadelerini kullandı. (DHA)Fatih YILMAZ/TOKAT, (DHA)- DHA-Politika Türkiye-Tokat Fatih YILMAZ
2023-04-10 18:53:34

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