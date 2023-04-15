Tokat'ta, okulun bahçesinde çıkan yangın korkuttu

Fatih YILMAZ/ TOKAT, (DHA)TOKAT'ta, tadilatta olan okulun bahçesinde bulunan plastik sandalyeler alev aldı. İtfaiye ekipleri alevleri kısa sürede söndürürken, paniğe neden olan yangında hasar meydana geldi.
Yangın, saat 16:30 sıralarında tadilatta bulunan Gaziosmanpaşa Lisesi'nin bahçesinde meydana geldi. Tadilat nedeniyle okulun bahçesinde bulunan plastik sandalyeler, henüz bilinmeyen nedenle alev aldı. Alevler büyüyerek çam ağacı da sıçradı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen Tokat Belediyesi itfaiye ekipleri yangını söndürdü. Yangında hasar meydana gelirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Tokat Fatih YILMAZ
2023-04-15 19:14:53
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