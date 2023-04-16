Merkür Holding Erbaaspor - Bergama Belediyespor : 0-1

İbrahim UĞUR/ERBAA(Tokat), (DHA)STAT: İlçe
HAKEMLER: Tolga Sancak, Erdem Tanış, Ayşenur Karakoç
MERKÜR HOLDİNG ERBAASPOR: Hasan, Mehmet, Yusuf (Dk.71 Halil ), Furkan (Dk.64 Emre), Emirhan, (Dk.83 Şükrü),Yavuz, Safa, Serkan, Ertuğrul (Dk.71 Tolga ), İsmail, Tufan (Dk.64 Denis)
BERGAMA BELEDİYESPOR: Amir, Tahir (Dk.90+3 Bekir ), Kağan, Ahmet (Dk.68 Bekir ), Efe (Dk.90+3 Arda), Süleyman (Dk.46 Mehmet), Mert, Doğan, Abdullah (Dk.62 Uğur), Yunus, İsmail Kulet
GOLLER: Dk. 15 Ahmet (Bergama Belediyespor)
SARI KARTLAR: Amir, Mert, Uğur (Yedek kulübesinde), Bekir (Bergama Belediyespor) Ertuğrul, Serkan, Safa (Merkür Holding Erbaaspor)TFF 3´üncü Lig 3´üncü grupta mücadele eden Merkür Holding Erbaaspor 29´uncu hafta müsabakasında sahasında konuk ettiği Bergama Belediyespor´a 1-0 mağlup oldu.
15´inci dakikada gelişen Bergama Belediyespor atağında Efe´nin ceza sahası içine gönderdiği topla buluşan Ahmet topu ağlarla buluşturdu.: 0-1
Karşılaşma Bergama Belediyespor´un 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.DHA-Spor Türkiye-Tokat / Erbaa İbrahim UĞUR
2023-04-16 17:34:52
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
-
Keşfet
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
-
Dünya Kupası 2022
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Dünya Kupası 2022
- Magazin
-
Gastro
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Röportajlar
-
Kısayol
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.