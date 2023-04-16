Merkür Holding Erbaaspor - Bergama Belediyespor : 0-1

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İbrahim UĞUR/ERBAA(Tokat), (DHA)STAT: İlçe

HAKEMLER: Tolga Sancak, Erdem Tanış, Ayşenur Karakoç

MERKÜR HOLDİNG ERBAASPOR: Hasan, Mehmet, Yusuf (Dk.71 Halil ), Furkan (Dk.64 Emre), Emirhan, (Dk.83 Şükrü),Yavuz, Safa, Serkan, Ertuğrul (Dk.71 Tolga ), İsmail, Tufan (Dk.64 Denis)

BERGAMA BELEDİYESPOR: Amir, Tahir (Dk.90+3 Bekir ), Kağan, Ahmet (Dk.68 Bekir ), Efe (Dk.90+3 Arda), Süleyman (Dk.46 Mehmet), Mert, Doğan, Abdullah (Dk.62 Uğur), Yunus, İsmail Kulet

GOLLER: Dk. 15 Ahmet (Bergama Belediyespor)

SARI KARTLAR: Amir, Mert, Uğur (Yedek kulübesinde), Bekir (Bergama Belediyespor) Ertuğrul, Serkan, Safa (Merkür Holding Erbaaspor)TFF 3´üncü Lig 3´üncü grupta mücadele eden Merkür Holding Erbaaspor 29´uncu hafta müsabakasında sahasında konuk ettiği Bergama Belediyespor´a 1-0 mağlup oldu.

15´inci dakikada gelişen Bergama Belediyespor atağında Efe´nin ceza sahası içine gönderdiği topla buluşan Ahmet topu ağlarla buluşturdu.: 0-1

Karşılaşma Bergama Belediyespor´un 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.DHA-Spor Türkiye-Tokat / Erbaa İbrahim UĞUR

2023-04-16 17:34:52



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