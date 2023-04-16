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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Merkür Holding Erbaaspor - Bergama Belediyespor : 0-1

DHA

Merkür Holding Erbaaspor - Bergama Belediyespor : 0-1


İbrahim UĞUR/ERBAA(Tokat), (DHA)STAT: İlçe
HAKEMLER:  Tolga Sancak, Erdem Tanış, Ayşenur Karakoç
MERKÜR HOLDİNG ERBAASPOR: Hasan, Mehmet, Yusuf (Dk.71 Halil ), Furkan (Dk.64 Emre), Emirhan, (Dk.83 Şükrü),Yavuz, Safa, Serkan, Ertuğrul (Dk.71 Tolga ), İsmail, Tufan  (Dk.64 Denis)
BERGAMA BELEDİYESPOR:  Amir, Tahir (Dk.90+3 Bekir ), Kağan, Ahmet (Dk.68 Bekir ), Efe (Dk.90+3 Arda), Süleyman (Dk.46 Mehmet), Mert, Doğan, Abdullah (Dk.62 Uğur), Yunus, İsmail Kulet
GOLLER:  Dk. 15 Ahmet (Bergama Belediyespor)
SARI KARTLAR: Amir, Mert, Uğur (Yedek kulübesinde), Bekir (Bergama Belediyespor) Ertuğrul, Serkan, Safa (Merkür Holding Erbaaspor)TFF 3´üncü Lig 3´üncü grupta mücadele eden Merkür Holding Erbaaspor 29´uncu hafta müsabakasında sahasında konuk ettiği Bergama Belediyespor´a 1-0 mağlup oldu.
15´inci dakikada gelişen Bergama Belediyespor atağında Efe´nin ceza sahası içine gönderdiği topla buluşan Ahmet topu ağlarla buluşturdu.: 0-1
Karşılaşma Bergama Belediyespor´un 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.DHA-Spor Türkiye-Tokat / Erbaa İbrahim UĞUR
2023-04-16 17:34:52

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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