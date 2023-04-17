Kaybolan 3 yaşındaki Kağan'ı jandarma buldu

İbrahim UĞUR/ERBAA (Tokat), (DHA)TOKAT´ın Erbaa ilçesinde kaybolan 3 yaşındaki Kağan Bolat, jandarmanın yaptığı çalışmayla köye 2,5 kilometre mesafede bulundu.
İlçe merkezine 14 kilometre uzaklıktaki Çakır köyünde oturan Bolat ailesinin çocukları Kağan, öğle saatlerinde evden çıktı. Oğullarının evde olmadığını fark eden Nurettin Bolat, jandarmaya haber verdi. İhbar üzerine bölgeye Erbaa İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı çalışmayla Kağan Bolat, köye 2,5 kilometre mesafede bulundu.
Erbaa Devlet Hastanesi´nde sağlık kontrolünden geçirilen Kağan Bolat, ailesine teslim edildi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Tokat / Erbaa İbrahim UĞUR
2023-04-17 16:54:31
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