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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Ballıca Mağarası'nı 9 ayda 60 bin kişi ziyaret etti

DHA

Ballıca Mağarası'nı 9 ayda 60 bin kişi ziyaret etti


Fatih YILMAZ/TOKAT,(DHA)TOKAT´ta UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alan ve çevre düzenlemesinin ardından ziyarete açılan Ballıca Mağarası'nı 9 ayda 60 bin kişi ziyaret etti.
Tokat´ın Pazar ilçesine bağlı Ballıca köyündeki 1085 rakımlı tepede, dünyanın en gösterişli mağaralarından olan `Ballıca Mağarası´, ortalama 18 derece sıcaklığı, yüzde 54 nem oranı, milyonlarca yılda oluşan sarkıt ve dikitler ile dikkat çekiyor. Keşfedilmemiş bölümleri ile hala gizemini koruyan Ballıca Mağarası, Tokat Valiliği ve Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı'nın 'Akdağ Zirvesinden Kazova'ya Kırsal Turizm Rotası' projesi kapsamında çevre düzenlenmesi için 13 Eylül 2021'de ziyarete kapatıldı. Kafe, dinlenme alanları, yöresel ürünler satış noktası, konaklama üniteleri ve kır lokantası gibi bölümlerin yapılması için kapatılan mağara, 11 ay sonra ziyarete açıldı. Çalışmaların yüzde 90'ı tamamlanan Ballıca Mağarası'nı son 9 ayda 60 bin kişi ziyaret etti.
Tokat Valisi Numan Hatipoğlu, "9 ayda 60 bin kişi Ballıca Mağara'mızı ziyaret etti. Biz başlamış olduğumuz projelerimizi devam ettiriyoruz. Apart evlerimizi, kafe, satış yerlerini modernleştiriyoruz. Daha iyi hizmet edilebilir hale getirdik.  Bu anlamda da projemizde sona yaklaşıldı.  Ballıca Tokat'ın gözde değerlerinden olarak bundan sonra ki süreç içerisinde en önemli turizm destinasyonumuz olarak devam edecek" dedi. Ballıca Mağarası işletmecisi Necmettin Bahçeci ise, "Ballıca Mağarası 1995 yılında Türkiye ve Dünya turizmine kazandırılmış bir mağaradır. 2007 yılında Doğa Koruma ve Milli Parklar tarafından tabiat parkı ilan edildi. 2019 yılında UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde aday gösterildi. Ballıca Mağaramıza Türkiye'den ve yurt dışından birçok ziyaretçi alan bir yer. Tokat Valiliği ve Tokat Belediyesi kentteki tarihi alanları ayağa kaldırmasıyla turizme kazandırılmasıyla bir ivme kazandı" diye konuştu. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Tokat Fatih YILMAZ
2023-04-21 11:37:42

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