Tokat'ın yükseklerine kar yağdı

Fatih YILMAZ/ TOKAT, (DHA)TOKAT'ın Niksar ilçesinin yüksek kesimlerinde, nisan ayının son günlerinde kar yağdı.
Tokat'ta aralıklarla devam eden yağmur, yüksek kesimlerde kar yağışına dönüştü. Niksar'a 50 kilometre uzaklıktaki 1350 rakımlı Çataloluk Yaylası'nın yüksek kesimlerinde yağan karla bölge, beyaza büründü. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Tokat Fatih YILMAZ
2023-04-21 13:20:31
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