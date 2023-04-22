Mağazada terliği bırakıp, ayakkabıyı çaldı

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Fatih YILMAZ/TOKAT, (DHA)TOKAT´ta kimliği belirsiz kişinin girdiği mağazada, ayağındaki terliği çıkarıp, giydiği ayakkabıyla mağazadan çıkıp gittiği anlar, güvenlik kameralarına yansıdı.

Kent merkezinde önceki gün bir mağazaya gelen kişi, ayakkabıların olduğu bölüme yöneldi. Burada, bayram öncesi yoğunluktan da faydalanan şüpheli, ayağındaki terliği çıkarıp reyondan aldığı ayakkabıyı giyerek mağazadan ayrıldı. İş yeri çalışanları terlikleri görüp şüphelenince güvenlik kamerası kayıtlarını izledi. Ayakkabının çalındığı gören çalışanlar, polise haber verdi.

Polis, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Tokat / Merkez Fatih YILMAZ

2023-04-22 17:10:35



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