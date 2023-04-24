İki aile arasındaki silahlı kavgada bahçede otururken kurşunların hedefi olan Yusuf, öldü



Fatih YILMAZ/ TOKAT, (DHA)TOKAT'ta arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan silahlı çatışmada evinin bahçesinde otururken, kurşunların hedefi olan Yusuf Uzun (18) yaşamını yitirdi, olaya karışan 4 kişi de yaralandı.

Olay, saat 17.30 sıralarında merkeze bağlı Çat Beldesi'nde yaşandı. Arazi anlaşmazlığı nedeniyle Yılmaz ve Gövce aileleri arasında gün içerisinde tartışma yaşandı. Tartışmanın ardından Duran Gövce (38), Recep Gövce (63) ve Ramazan Gövce (17), Yılmaz ailesinin yaşadığı eve gitti. 3 kişi yanlarında getirdikleri silahlarla Yılmaz ailesinin yaşadığı eve ateş açtı. Bunun üzerine Murat Yılmaz, (38), Osman Yılmaz (60), O.Y. (15), tabanca ile ateş ederek karşılık verdi. Olay esnasında Halime Yılmaz (45), Murat Yılmaz, Duran Gövce ve Recep Gövce ile olay sırasında kendi evlerinin bahçesinde otururken kurşunların hedefi olan Yusuf Uzun, yaralandı. Kentteki hastanelere kaldırılan yaralılardan Yusuf Uzun, doktorların müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti.

Jandarma ekipleri Çat Beldesi'nde güvenlik önlem alırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Tokat Fatih YILMAZ

2023-04-24 20:48:40



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.