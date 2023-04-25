Eski eşini öldürüp, intihar etti

Fatih YILMAZ/TOKAT, (DHA)TOKAT´ın Turhal ilçesinde Ahmet Göktaş (39), 5 yıl önce boşandığı Ebru Güneş´i (32) sokak ortasında tabanca ile vurarak öldürüp, intihar etti.
Olay, sabah saatlerinde Turgut Özel Caddesi´nde meydana geldi. Sabah alışverişi için evden çıkan 3 çocuk annesi Ebru Güneş, cadde üzerinde yürürken daha önce kendisini tehdit ettiği için cezaevine giren ve hakkında uzaklaştırma kararı bulunan eski eşi Ahmet Göktaş ile karşılaştı. 5 yıl önce boşanan Göktaş ile Güneş arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında Göktaş, yanındaki tabancayı çıkarıp Ebru Güneş´e ateş etti. Ahmet Göktaş ardından aynı silahla kendini vurdu.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Güneş ve Göktaş´ın hayatını kaybettiği belirlendi. Ebru Güneş ve Ahmet Göktaş´ın cenazeleri, yapılan incelemenin ardından morga kaldırıldı.
Polis olayla ilgili soruşturma başlattı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Tokat Fatih YILMAZ
2023-04-25 11:07:06
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