Eski eşini öldürüp, intihar etti



Fatih YILMAZ/TOKAT, (DHA)TOKAT´ın Turhal ilçesinde Ahmet Göktaş (39), 5 yıl önce boşandığı Ebru Güneş´i (32) sokak ortasında tabanca ile vurarak öldürüp, intihar etti.

Olay, sabah saatlerinde Turgut Özel Caddesi´nde meydana geldi. Sabah alışverişi için evden çıkan 3 çocuk annesi Ebru Güneş, cadde üzerinde yürürken daha önce kendisini tehdit ettiği için cezaevine giren ve hakkında uzaklaştırma kararı bulunan eski eşi Ahmet Göktaş ile karşılaştı. 5 yıl önce boşanan Göktaş ile Güneş arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında Göktaş, yanındaki tabancayı çıkarıp Ebru Güneş´e ateş etti. Ahmet Göktaş ardından aynı silahla kendini vurdu.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Güneş ve Göktaş´ın hayatını kaybettiği belirlendi. Ebru Güneş ve Ahmet Göktaş´ın cenazeleri, yapılan incelemenin ardından morga kaldırıldı.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Tokat Fatih YILMAZ

2023-04-25 11:07:06



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