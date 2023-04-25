Eski eşini öldürüp, intihar etti (2)

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CENAZELER OTOPSİ İÇİN TOKAT'A GÖTÜRÜLDÜ

Turhal ilçesinde Ebru Güneş ile onu öldürüp intihar eden eski eşi Ahmet Göktaş'ın cenazeleri, Tokat Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Cenazeler, işlemlerin ardından ailelerine teslim edilecek. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Tokat Fatih YILMAZ

2023-04-25 14:57:36



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