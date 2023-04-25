Eski eşini öldürüp, intihar etti (2)

CENAZELER OTOPSİ İÇİN TOKAT'A GÖTÜRÜLDÜ
Turhal ilçesinde Ebru Güneş ile onu öldürüp intihar eden eski eşi Ahmet Göktaş'ın cenazeleri, Tokat Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Cenazeler, işlemlerin ardından ailelerine teslim edilecek. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Tokat Fatih YILMAZ
2023-04-25 14:57:36
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