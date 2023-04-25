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Tokat'ta 2 ailenin silahlı kavgasında 4 şüpheli adliyede

DHA

Tokat'ta 2 ailenin silahlı kavgasında 4 şüpheli adliyede


Fatih YILMAZ/TOKAT, (DHA)TOKAT'ta, 2 aile arasındaki silahlı arazi anlaşmazlığı kavgasında, evinin bahçesinde otururken vurulan Yusuf Uzun'un (18) ölümüyle ilgili gözaltına alınan 4 kişi, adliyeye sevk edildi.
Çat beldesinde dün akşam, arazi anlaşmazlığı nedeniyle Yılmaz ve Gövce aileleri arasında tartışma çıktı. Tartışmanın ardından Duran Gövce (38), Recep Gövce (63) ve Ramazan Gövce (17), Yılmaz ailesinin yaşadığı eve gidip, yanlarındaki silahlarla ateş açtı. Murat Yılmaz (38), Osman Yılmaz (60) ve O.Y. (15) de tabancayla ateş edip karşılık verdi. Olayda Halime Yılmaz (45), Murat Yılmaz, Duran Gövce ve Recep Gövce ile kendi evlerinin bahçesinde otururken kurşun isabet eden Yusuf Uzun yaralandı. Kentteki hastanelere kaldırılan yaralılardan Yusuf Uzun, doktorların müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Ailesinin, otopsi sonrası bu sabah teslim aldığı Uzun'un cenazesi, beldede toprağa verildi. Jandarma ekipleri, olaya karıştığı tespit edilen R.G. (17), O.Y. ve Osman Yılmaz ile tedavisi tamamlanan Murat Yılmaz´ı gözaltına aldı. Şüpheliler, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Duran ve Recep Gövce'nin de hastanedeki tedavilerinin ardından gözaltına alınacağı bildirildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Tokat Fatih YILMAZ
2023-04-25 17:11:01

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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