Eski eşinin öldürdüğü kadın son yolculuğuna uğurlandı



Fatih YILMAZ/TOKAT, (DHA)TOKAT´ın Turhal ilçesinde boşandığı eşi Ahmet Göktaş (39) tarafından sokak ortasında tabancayla öldürülen 3 çocuk annesi Ebru Güneş (32), Pazar ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı. Ebru Güneş'i öldürdükten sonra aynı silahla intihar eden Ahmet Göktaş da Turhal ilçe mezarlığında toprağa verildi.

Olay, dün Turgut Özal Caddesi´nde meydana geldi. Sabah alışverişi için evden çıkan 3 çocuk annesi Ebru Güneş, cadde üzerinde yürürken daha önce kendisini tehdit ettiği için cezaevine giren ve hakkında uzaklaştırma kararı bulunan eski eşi Ahmet Göktaş ile karşılaştı. 5 yıl önce boşanan Göktaş ile Güneş arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında Göktaş, yanındaki tabancayı çıkarıp Ebru Güneş´e ateş etti, Ahmet Göktaş ardından aynı silahla kendini vurarak intihar etti.

Ebru Güneş ve Ahmet Göktaş´ın cenazeleri, otopsi işlemlerinin ardından aileleri tarafından teslim alındı. Güneş, Pazar ilçesine bağlı Üzümören beldesinde öğleyin Muid Ahmet Kazabadi Mezarlığı'nda kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı. Ahmet Göktaş da Turhal ilçe mezarlığında toprağa verildi. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Tokat Fatih YILMAZ

2023-04-26 14:13:00



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