Depremzede çiftin yanlarından ayırmadıkları muhabbet kuşu kazada kayboldu



Fatih YILMAZ/TOKAT, (DHA)KAHRAMANMARAŞ merkezli iki büyük depremin ardından Malatya'dan gelip Tokat'a yerleşen Yasin Çelik (33) ve Kübra Çelik (30) çiftinin yanlarında getirdikleri muhabbet kuşlarından biri, Ramazan Bayramı´nda geçirdikleri trafik kazasında kafes kırılınca kayboldu. Çelik çifti kuşlarını sosyal medyada verdikleri ilanla arıyor.

Yasin ve Kübra Çelik çifti, 6 Şubat'ta Kahramanmaraş merkezli depremlerden en çok etkilenen illerden Malatya'dan Tokat'ta geldi. Reşadiye ilçesinde bulunan akrabalarının yanlarına yerleşen Çelik çifti, Ramazan Bayramı'nda gezmek için Tokat kent merkezine gitti. Dönüşte çift, TokatNiksar kara yolunda kaza yaptı. Yasin Çelik´in kontrolünü yitirdiği otomobil, şarampole devrildi. Çelik çifti kazayı hafif sıyrıklarla atlattı. 1 yıl önce alıp yanlarından hiç ayırmadıkları 'Boncuk' ve 'Rıfkı' isimli muhabbet kuşlarından biri de kaza sırasında kafesleri kırılınca uçup kayboldu. Çelik çifti kuşlardan Rıfkı'yı buldu, ancak Boncuk'a ulaşamadı. Çift, 'Boncuk'u sosyal medyadan ilan vererek aramaya başladı.

'BONCUK UÇUP GİTTİ, BULAMADIK'

Bayramda kaza yaptıklarını belirten Yasin Çelik, "Otomobil takla attı. Bize bir şey olmadı. Tek üzüntümüz 2 tane muhabbet kuşumuz vardı. Onlar bize yoldaşlık ettiler. Depremde evimiz çok hasar almasına rağmen onları kurtarabildik. Bizim yüzümüzü güldüren, bize umut sağlayan onlar oldu. Kaza sırasında yanımızda olan kuşların bulunduğu kafes kırıldı. Boncuk uçup gitti, bulamadık. Bulan olursa bize ulaşmasını istiyoruz. Bunların bir maddi değeri yok. Bizim için manevi değeri büyük. Çünkü, deprem zamanında bile onlar bizim yüzümüzü güldürdü. Depremde o kadar çile çektik onları kurtardık. İkisi de hep bizim yanımızdaydı" dedi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Tokat Fatih YILMAZ

2023-04-28 11:59:58



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