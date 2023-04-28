Tokat'a şehit ateşi düştü

İbrahim UĞUR/NİKSAR (Tokat), (DHA)MARDİN´in Nusaybin ilçesinde PKK´lı teröristlerle çıkan çatışmada Jandarma Astsubay Üstçavuş Mehmet Gündüz (36) şehit oldu. Gündüz´ün acı haberi, Tokat´ın Niksar ilçesinde yaşayan ailesine ulaştı.
Nusaybin kırsalında Eren Huzur İlkbahar-Yaz-1 Operasyonu'nda PKK´lı teröristlerle çıkan çatışmada Jandarma Astsubay Üstçavuş Mehmet Gündüz yaralandı. Bölgeden alınıp Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Gündüz, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamayarak şehit oldu.
Gündüz´ün şehit olduğu haberi, Tokat´ın Niksar ilçesine bağlı Günlüce köyünde yaşayan ailesine ulaştı. Evli ve 2 çocuk babası Gündüz, yarın düzenlenecek törenle son yolculuğuna uğurlanacak.
VALİLİK AÇIKLAMA YAPTI
Tokat Valiliği´nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Mardin Nusaybin kırsalında Eren Huzur İlkbahar Yaz -1 Operasyonu'nda yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit olan hemşehrimiz J. Asb. Üçvş. Mehmet Gündüz'e Allah'tan rahmet; ailesine, Tokatlı hemşehrilerimize ve milletimize başsağlığı diliyoruz" denildi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Tokat / Niksar İbrahim UĞUR
2023-04-28 17:33:06
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