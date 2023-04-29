Şehit astsubayın cenazesi, memleketi Tokat'a getirildi



Fatih YILMAZ/TOKAT, (DHA)MARDİN´in Nusaybin ilçesinde PKK´lı teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Jandarma Astsubay Üstçavuş Mehmet Gündüz´ün (36) cenazesi, memleketi Tokat'a getirildi.

Nusaybin kırsalında Eren Huzur İlkbahar-Yaz-1 Operasyonu'nda PKK´lı teröristlerle çıkan çatışmada evli ve 2 çocuk babası Jandarma Astsubay Üstçavuş Mehmet Gündüz yaralandı. Bölgeden alınıp Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Gündüz, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamayarak şehit oldu.

Şehit Gündüz'ün cenazesi Mardin'de düzenlenen törenin ardından memleketi Tokat'a getirildi. Şehidin eşi Melike İpek Gündüz, 5 yaşındaki kızı Beren ve 1 yaşındaki oğlu Metin Kutay Gündüz de aynı uçakla geldi. Gündüz'ün cenazesini, Tokat Havalimanı'nda Vali Numan Hatipoğlu, AK Parti Tokat milletvekilleri Mustafa Aslan ve Yusuf Beyazıt, CHP Tokat Milletvekili Kadim Durmaz, Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Bahri Bostancı, İl Emniyet Müdürü Armağan Adnan Erdoğan ile ailesi ve yakınları karşıladı.

Şehidin cenazesinin uçaktan indirildiği sırada ailesi ve yakınları gözyaşı döktü. Anne Hacer Gündüz, 'Kuzum" diyerek ağladı.

Şehit Mehmet Gündüz´ün cenazesi, Niksar Ulu Cami'de öğle namazının ardından kılınacak cenaze namazı sonrası toprağa verilecek. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Tokat Fatih YILMAZ

2023-04-29 12:56:03



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