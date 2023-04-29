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Şehit astsubayın cenazesi, memleketi Tokat'ta toprağa verildi (2)

DHA

Şehit astsubayın cenazesi, memleketi Tokat'ta toprağa verildi (2)


SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI
andarma Astsubay Üstçavuş Mehmet Gündüz´ün cenazesi, Tokat Havalimanı'ndan alınarak kara yolu ile Niksar ilçesine getirildi. Niksar Ulu Cami´de şehit Gündüz için cenaze töreni düzenlendi. Törene, Jandarma Genel Komutan Yardımcısı Korgeneral Halis Zafer Koç, Sanayi ve Ticaret Bakan Yardımcısı Sezai Uçarmak, Tokat Milletvekili Yücel Bulut, şehidin yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Şehidin Türk bayrağına sarılı cenazesi, silah arkadaşları tarafından cenaze aracından alınarak tören alanına getirildi. Cenazede annesi Hacer, eşi Melike İpek ve kız kardeşi Şerife Gündüz, tabuta sarılarak gözyaşı döktü. Şehidin babası Metin Gündüz'ün ise geçen yıl vefat ettiği belirtildi. Tokat Müftüsü Abdullah Pamuklu tarafından kıldırılan cenaze namazının ardından şehit Gündüz'ün cenazesi, Niksar ilçesine bağlı Günlüce köyünde toprağa verildi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Tokat / Niksar Fatih YILMAZ-İbrahim UĞUR
2023-04-29 14:50:23

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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