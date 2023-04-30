Erbaaspor - Niğde Anadolu FK: 4-0

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İbrahim UĞUR/ERBAA (Tokat), (DHA)

STAT: İlçe

HAKEMLER: Halil Erdoğan, Mustafa Kırbaş, Azem Zorlu

ERBAASPOR: Hasan, Mehmet, Furkan Boz, Emirhan (Dk.72 Bayduhan), Yavuz (Dk.75 Ali Kemal İskenderoğlu), Alperen (Dk.45 Serkan), Emre, (Dk.73 Necdet) Şükrü (Dk.45 Durmuş), Safa, Ertuğrul, İsmail

NİĞDE ANADOLU FK: Furkan Özgül, Eray, Oğulcan, Habib (Dk.60 Furkan Külekçi), Yağız, Fhed (Dk.45 Taner), Selcan, Ali Eren Konday, (Dk.72 Ahmet) Mehmet Can Karaer (Dk.75 Furkan Berkay Uçar), Mehmet Han Küçük (Dk.75 Arda), Ufuk

GOLLER: Dk. 15 Emre, Dk. 68 Durmuş, Dk.71 İsmail (Penaltı) Dk.88 Safa (Erbaaspor)

SARI KARTLAR: (Niğde Anadolu FK) Emirhan, Bayduhan (Erbaaspor)

TFF 3´üncü Lig 3´üncü grupta mücadele eden Merkür Holding Erbaaspor sahasında konuk ettiği Niğde Anadolu FK´yı 4-0 mağlup etti.

10´uncu dakikada gelişen Erbaaspor atağında Emre´nin rakip yarı sahanın ortasından kaleye gönderdiği sert şut filelerle buluştu: 1-0.

68´inci dakikada gelişen Erbaaspor atağında Emirhan´ın ceza sahası içine gönderdiği topla buluşan Durmuş´un şutu filelerle buluştu: 2-0.

71´inci dakikada gelişen Erbaaspor atağında ceza sahası içinde topla buluşan Emre´ye Oğucan´ın yaptığı sert müdahale sonrası karşılaşmanın hakemi penaltı noktasını gösterdi. Penaltı atışını kullanan İsmail toplu filelerle buluşturdu: 3-0.

88´inci dakikada soldan köşe vuruşu kullanan Furkan Boz´un ceza sahasına gönderdiği topla buluşan Safa´nın vuruşu filelerle buluştu: 4-0.

Karşılaşma Merkür Holding Erbaaspor´un 4-0 üstünlüğüyle sona erdi.

DHA-Spor Türkiye-Tokat / Erbaa İbrahim UĞUR

2023-04-30 16:58:34



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