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Çekiçle sağlık ekiplerine saldırıp, ambulansın camını kırdı

DHA

Çekiçle sağlık ekiplerine saldırıp, ambulansın camını kırdı


İbrahim UĞUR/ERBAA (Tokat), (DHA)TOKAT´ın Erbaa ilçesinde alkollü olduğu ileri sürülen D.B.(24) isimli kadın, sağlık ekiplerine çekiçle saldırıp, ambulansın camını kırdı. Polis kaçan D.B.´yi yakalamak için çalışma başlattı.
Olay, saat 04.30 sıralarında Kelkit Mahallesi'nde yaşandı. D.B.´nin sinir krizi geçirdiği ihbarını alan sağlık ekipleri bölgeye gitti.  Alkollü olduğu değerlendirilen D.B., sağlık görevlilerine çekiçle saldırdı. Bu sırada ambulansın camını kıran kadın, daha sonra olay yerinden kaçtı. Sağlık görevlileri olayı yara almadan atlatırken ambulansta hasar meydana geldi. Polis, kadını yakalamak için çalışma başlattı. İl Ambulans Servisi Başhekim Uzm. Dr. Can Gökay Yıldız, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Erbaa ilçemizde ekiplerimize ve ambulansımıza yapılan saldırıyı kınıyoruz. Konu hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunduğumuzu bildiririz. Ekiplerimize geçmiş olsun dileriz" dedi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Tokat / Erbaa İbrahim UĞUR
2023-05-09 16:48:53

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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