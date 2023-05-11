Tek katlı evde çıkan yangın, 2 saatte söndürüldü

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İbrahim UĞUR/ERBAA (Tokat), (DHA)TOKAT'ın Erbaa ilçesinde, tek katlı bir evde çıkan yangın, 2 saatte söndürüldü. Evde oturan Gülay (73) ve Nurettin Aydın (74) çifti, pencereden çıkarak kurtuldu.

Erbaa ilçesi Oğlakçı köyünde, saat 08.30 sıralarında Gülay-Nurettin Aydın çifti, tek katlı evlerinde uyurken yangın çıktı. Dumanların arasında kalan Aydın çifti, uyanıp, bulundukları odanın penceresinden dışarı çıktı. Komşuların ihbarı üzerine köye Erbaa Belediyesi İtfaiyesi, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangın, ekiplerin 2 saatlik çalışmasıyla kontrol altına alınıp söndürüldü. Pencereden atlarken hafif yaralanan çifte, sağlık ekipleri olay yerinde müdahale etti.

Ev ve önündeki otomobilde zarara yol açan yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Tokat / Erbaa İbrahim UĞUR

2023-05-11 14:32:11



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