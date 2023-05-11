MHP lideri Bahçeli: Namussuz montajcılar, özel hayat cellatları işbaşındadır (2)

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

MHP lideri Bahçeli: Namussuz montajcılar, özel hayat cellatları işbaşındadır (2)

DHA

MHP lideri Bahçeli: Namussuz montajcılar, özel hayat cellatları işbaşındadır (2)


TOKAT'TA KONUŞTU
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, seçim çalışmaları kapsamında Ordu'dan karayolu ile geldiği Tokat'ta, '14 Mayıs'ta Aziz Milletim Sıra Sende' adlı mitinge katıldı. Gaziosmanpaşa Bulvarı'nda düzenlenen mitingde vatandaşlara seslenen Bahçeli, "Türkiye tarihinin en kritik seçiminin 14 Mayıs'ta yapılacaktır. Önümüzdeki pazar günü 13'üncü cumhurbaşkanımızı seçmenin yanı sıra, 28'inci TBMM'yi de belirlemiş olacağız. 14 Mayıs 2023 tarihinde; ya huzur kazanacak ya da hüsran ipi göğüsleyecektir. Ya Türkiye kazanacak ya da zillet kazançlı çıkacaktır. Ya Tokat kazanacak ya da milliyetsizler istikbalimizi karartacaktır. Başka bir seçenek kalmamıştır. Artık sinsi oyunlar bitmelidir. Artık rezalet serüvenleri kapanmalıdır. Artık ihanetin perdesi yırtılıp atılmalıdır. Tokat'ın beklemeye tahammülü kalmamıştır. Oyalanacak vakit yoktur. İhmalle, ataletle, aymazlıkla geçecek zaman da kalmamıştır. Şimdi sizlere soruyorum, yüksek sesle cevap vermenizi bekliyorum: 14 Mayıs 2023 tarihinde yapılacak Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekilliği Genel Seçimlerine hazır mısınız? Ne olursa olsun sandığa gidecek misiniz? 3 gün sonra Türkiye Cumhuriyeti'ne sahip çıkacak mısınız? 3 gün sonra varlığınızı, birliğinizi, dirliğinizi ve geleceğinizi müdafaa edecek misiniz? Milliyetçi Hareket Partisi'ne tam destek, hep destek, sonuna kadar destek olacak mıyız? Cumhurbaşkanı adayımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı sahiplenecek miyiz? Yola devam diyecek miyiz? Aynısını Plevne'de Osman Paşa da yapmıştı. Aynı asaleti ecdadımız da göstermişti. Bu evetler Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'yle tezahür eden istikrarımıza destektir. Bu evetler istiklal haysiyetine ve istikbal haklarına sahip çıkmaktır. Türkiye Kızılelma'nın izindedir. Yeni bir Türk asrının kapısı açılmıştır. Türkiye Yüzyılı Vizyonu canlanmış, ilk adım atılmıştır. Cumhur İttifakı ümitleri kamçılamış, milli gelecek hedeflerini kanatlandırmıştır. Cumhur İttifakı'nın emsalsiz uzlaşmasıyla, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin uyum ve geniş imkanlarıyla Türkiye, sorun yumağı haline gelen, kriz üreten, demokrasimize tehdit eden Parlamenter Sistemin prangalarından kurtulmuş ve ufku aydınlanmıştır" dedi.
'KADER ANI YAKLAŞMAKTADIR'
Cumhur İttifakının Türkiye Cumhuriyeti'nin beka ve birliğini sadakatle savunduğunu söyleyen Bahçeli, "Meydanın boş olmadığını cümle aleme gösteriyorsunuz. Kötü niyetli hiç kimse boş hayale kapılmasın, hainler, Türk ve İslam düşmanları boşuna heves etmesin. Çünkü Milliyetçi Hareket Partisi ve Cumhur İttifakı alayına birden göğüs germeye, kirli oyunlarını birer birer bozmaya muktedirdir. Kader anı yaklaşmaktadır. Demokratik hesap günü ufukta görünmüştür" diye konuştu. 
'İSTİKBAL TÜRK MİLLETİNİNDİR'
Türkiye'nin önünün açık olduğunu belirten Bahçeli, "İstikbal Türk milletinindir. 14 Mayıs'tan sonra eser ve hizmet siyaseti kesintiye uğramamalıdır. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi yarıda kalmamalıdır. Yazılan dış kaynaklı karanlık senaryolarda figüranlığa talip olan zillet partilerine Tokat'tan çığ gibi bir tepki yükselmelidir. Anadolu topraklarındaki varlığımızın son 100 yıllık dönemi Cumhuriyet yönetimi altında geçmiştir. Cumhuriyet rejimi, demokrasi sistemi ile devlet şekli demektir. Cumhuriyet'in mümeyyiz vasfı millet egemenliğine dayanması, demokrasiyi sistem olarak benimsemesidir. Rejim ile hükümet sistemi arasındaki farkı çarpıtmak için kara propaganda yapanlar, özellikle Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ni devamlı surette hedef tahtasına koymuşlardır. Rejim değişti, diyerek yaygara koparanlar iflah olmaz bir yalancılığa, inkar edilemez bir önyargı hastalığına yakalanan gafillerdir. Halbuki gerçekte yegane değişen yönetim sistemidir, bu da Cumhurun Cumhuriyetle kenetlenip kucaklaşmasıyla başarılmıştır. Rejim başka, hükümet ve yönetim sistemi başkadır. Türkiye'de rejimin adı Cumhuriyet'tir, hükümet sisteminin adı da Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'dir. Bu ikisini birbirine karıştıranların zihinleri fukara olduğu için akılları da ukaladır. Cumhuriyet'in ardında Çanakkale Zaferi'nin heybeti, Milli Mücadele'nin haşmeti varken; Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ardında 15 Temmuz ihanet ve işgal hevesine karşı milletin kahramanca direnişi bulunmaktadır. Samimiyetle tutan, safiyetle okşayan müşfik ellerin değerini bilmeyenler, tekme üstüne tekme atan menfur ayaklara kapanmaktan özel haz alan teslimiyetçi şarlatanlardır" dedi.
'İŞTE TOKAT'IN İRADESİ BÖYLESİNE HAYRANLIK VERİCİDİR'
Kılıçdaroğlu'nun, Türkiye'de demokrasi olmadığını söylediğini belirten Bahçeli, "Gerçek demokrasiyi ve huzuru getireceklerini, Türkiye'yi barıştıracağını iddia ediyor. Kılıçdaroğlu yanına aldığı İYİ Parti Başkanı ve illerini bırakıp kaçak halde sağda solda nutuk atan malum belediye başkanlarıyla birlikte terörle mücadele edeceklerini ileri sürüyor. Kılıçdaroğlu felaketin mümessilidir. İnancım odur ki, Tokat bu şahsa yüz vermeyecektir. Bayraksızları güldürmeyecektir. Cumhuriyet demokrasinin, demokrasi de Cumhuriyet'in güvencesi, bu iki değerin koruyucusu de aziz Türk milletidir. Karşımızdaki zillet cephesi Türkiye karşıtıdır. Şimdi sizlere soruyorum, öyle bir cevap veriniz ki, Kılıçdaroğlu ve yandaşlarını yerinden hoplatınız: Vatana sahip çıkacak mısınız? Bayrağa sahip çıkacak mısınız? Türkiye'ye sahip çıkacak mısınız? Hakkınıza, haysiyetinize, hukukunuza sahip çıkacak mısınız? İşte Tokat'ın iradesi böylesine hayranlık vericidir. Allah sizleri her daim var etsin diyorum. Beraber çok daha güçlüyüz. Birlikte her zorluğu aşmaya muktediriz" diye konuştu. (DHA)Fatih YILMAZİbrahim UĞUR/ TOKAT, (DHA)DHA-Politika Türkiye-Tokat Fatih YILMAZİbrahim UĞUR
2023-05-11 18:47:38

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Tek katlı evde çıkan yangın, 2 saatte söndürüldü
YEREL HABERLER Tek katlı evde çıkan yangın, 2 saatte söndürüldü
Tokat'ta çıkan yangında tek katlı ev kullanılamaz hale geldi
YEREL HABERLER Tokat'ta çıkan yangında tek katlı ev kullanılamaz ...
Tokat'ta trafik kazasında 2 kişi yaralandı
YEREL HABERLER Tokat'ta trafik kazasında 2 kişi yaralandı
Tokat'tan kısa kısa
YEREL HABERLER Tokat'tan kısa kısa
Tokat'ta 2 kişi mantar zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı
YEREL HABERLER Tokat'ta 2 kişi mantar zehirlenmesi şüphesiyle ...
Tokat'ta, Filistin'de ölenler için gıyabi cenaze namazı
YEREL HABERLER Tokat'ta, Filistin'de ölenler için gıyabi cenaze ...
Çekiçle sağlık ekiplerine saldırıp, ambulansın camını kırdı
YEREL HABERLER Çekiçle sağlık ekiplerine saldırıp, ambulansın camını ...
Tokat'ta jandarmanın bulduğu yaralı köpek yavrusu tedavi edildi
YEREL HABERLER Tokat'ta jandarmanın bulduğu yaralı köpek yavrusu ...
Tokat'ta uyuşturucu operasyonunda 1 kişi yakalandı
YEREL HABERLER Tokat'ta uyuşturucu operasyonunda 1 kişi yakalandı
Tokat'ta ihbara giden ambulansın camı kırıldı
YEREL HABERLER Tokat'ta ihbara giden ambulansın camı kırıldı
TOGÜ öğrencileri katıldıkları klavye yarışmasında başarılı oldu
YEREL HABERLER TOGÜ öğrencileri katıldıkları klavye yarışmasında ...
Tokatlı esnaf, misafir edilen depremzedelerin ihtiyaçları için gayret gösteriyor
YEREL HABERLER Tokatlı esnaf, misafir edilen depremzedelerin ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.