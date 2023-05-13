Tokat'ta kaza: 1 ölü

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Fatih YILMAZ/TOKAT, (DHA)TOKAT'ta kamyon ile hafif ticari araç çarpıştı, 1 kişi hayatını kaybetti.

Kaza, dün saat 22.30 sıralarında TokatErbaa D-100 kara yolu Günlünce köyü kavşağında meydana geldi. Erbaa'dan Reşadiye yönüne giden Ramazan Yavuz´un kullandığı 33 BEM 24 plakalı kamyon, kavşaktan çıkış yapan Fezail Ege (62) yönetimindeki 52 BS 197 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Hafif ticari araç sürücü Fezail Ege´in kaza yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Kamyon şoförü Ramazan Yavuz jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Tokat Fatih YILMAZ

2023-05-13 10:25:47



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.